Menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos surge irreconhecível

Siga o A TARDE no Google

Ardi Rizal tinha apenas 2 anos quando imagens dele fumando até 40 cigarros por dia chocaram o mundo. Ainda de fraldas, o menino havia desenvolvido uma forte dependência de nicotina e se tornou um dos casos mais conhecidos de tabagismo infantil.

Mais de uma década depois, o jovem, hoje com 18 anos , conseguiu abandonar o cigarro e passou a seguir uma rotina considerada mais saudável. Em entrevistas, Rizal relatou parte do processo para superar a dependência e lidar com a ansiedade.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ardi Rizal atualmente - Foto: Reprodução / Record TV

Como começou o vício

Rizal vive na Indonésia e teve contato com o cigarro dentro da própria família. Segundo relatos da época, o primeiro cigarro foi dado pelo pai . Depois, o menino passou a encontrar cigarros no chão e desenvolveu o hábito.

O consumo chegou a 40 cigarros por dia, situação que chamou a atenção das autoridades indonésias. As imagens da criança fumando enquanto ainda usava fraldas ganharam repercussão internacional e levantaram discussões sobre tabagismo infantil e exposição precoce à nicotina .

A família impediu o acesso aos cigarros, mas sofreu dificuldades. Quando ficou sem fumar, o menino apresentou fortes crises de recuperação , chegando a bater na própria cabeça.

Reabilitação ajudou jovem a abandonar cigarro

Diante da gravidade do caso, o Ministério do Empoderamento da Mulher e da Proteção Infantil da Indonésia acompanhou a situação. Rizal passou por um processo de reabilitação com acompanhamento profissional para interrupção da dependência.

Durante o tratamento, apareceu outro desafio: a substituição do cigarro pela comida. O jovem passou por episódios de compulsão alimentar e precisou de entrega especializada para lidar também com essa mudança de comportamento.

Com o tempo, Rizal conseguiu abandonar a nicotina e passou a adotar uma rotina diferente.

Como está Ardi Rizal aos 18 anos

Atualmente, Rizal afirma manter hábitos mais saudáveis ​​e uma alimentação controlada. A dieta inclui principalmente peixes e vegetais, com o objetivo de manter o peso adequado.