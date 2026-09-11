BRASIL
Menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos surge irreconhecível
Ardi Rizal chocou o mundo em 2010 ao aparecer fumando ainda de fraldas
Ardi Rizal tinha apenas 2 anos quando imagens dele fumando até 40 cigarros por dia chocaram o mundo. Ainda de fraldas, o menino havia desenvolvido uma forte dependência de nicotina e se tornou um dos casos mais conhecidos de tabagismo infantil.
Mais de uma década depois, o jovem, hoje com 18 anos , conseguiu abandonar o cigarro e passou a seguir uma rotina considerada mais saudável. Em entrevistas, Rizal relatou parte do processo para superar a dependência e lidar com a ansiedade.
Como começou o vício
Rizal vive na Indonésia e teve contato com o cigarro dentro da própria família. Segundo relatos da época, o primeiro cigarro foi dado pelo pai. Depois, o menino passou a encontrar cigarros no chão e desenvolveu o hábito.
O consumo chegou a 40 cigarros por dia, situação que chamou a atenção das autoridades indonésias. As imagens da criança fumando enquanto ainda usava fraldas ganharam repercussão internacional e levantaram discussões sobre tabagismo infantil e exposição precoce à nicotina.
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A família impediu o acesso aos cigarros, mas sofreu dificuldades. Quando ficou sem fumar, o menino apresentou fortes crises de recuperação, chegando a bater na própria cabeça.
Reabilitação ajudou jovem a abandonar cigarro
Diante da gravidade do caso, o Ministério do Empoderamento da Mulher e da Proteção Infantil da Indonésia acompanhou a situação. Rizal passou por um processo de reabilitação com acompanhamento profissional para interrupção da dependência.
Durante o tratamento, apareceu outro desafio: a substituição do cigarro pela comida. O jovem passou por episódios de compulsão alimentar e precisou de entrega especializada para lidar também com essa mudança de comportamento.
Com o tempo, Rizal conseguiu abandonar a nicotina e passou a adotar uma rotina diferente.
Como está Ardi Rizal aos 18 anos
Atualmente, Rizal afirma manter hábitos mais saudáveis e uma alimentação controlada. A dieta inclui principalmente peixes e vegetais, com o objetivo de manter o peso adequado.
O jovem também já falou sobre a importância de construir uma rotina saudável para conseguir superar o vício. O caso, que começou com imagens de uma criança fumando bolsas de cigarros diariamente, ganhou um novo capítulo com a superação da dependência da nicotina na vida adulta.