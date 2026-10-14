Minha Casa, Minha Vida oferta mais de 10 mil moradias no país

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Famílias de baixa renda em diversos pontos do país contam com novas oportunidades para conquistar o imóvel próprio. Levantamento atualizado aponta a abertura de cadastramentos e chamadas públicas que somam 10.092 habitações populares — entre casas e apartamentos — por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

Os processos seletivos estão distribuídos por municípios dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco e Maranhão.

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​Em modalidades específicas da política habitacional, os imóveis podem ser concedidos sem qualquer custo de prestação ao morador.

A legislação federal estabelece a isenção total das parcelas de financiamento para famílias inscritas no Bolsa Família ou que possuam integrantes atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), desde que preencham os requisitos do programa.

​Apesar do expressivo volume de unidades, não existe uma inscrição centralizada em âmbito nacional. A gestão dos processos é conduzida de forma autônoma por cada prefeitura, responsável por fixar calendários, critérios de pontuação, exigências documentais e locais de atendimento. Parte dos editais exige ainda a comprovação de residência fixa na própria cidade.

​Fortaleza lidera oferta

​O maior volume de habitações concentradas em um único município está na capital do Ceará. A Prefeitura de Fortaleza anunciou a construção de 3.336 novas unidades que, somadas às 2.920 moradias que já se encontravam em obras, totalizam 6.256 imóveis previstos.

​Os empreendimentos estão distribuídos por diversas regiões da cidade, com fração significativa vinculada ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), destinado prioritariamente à baixa renda. Somente os projetos anunciados no último mês de agosto representam aportes superiores a R$ 1 bilhão.

​A administração fortalezense centraliza as informações das famílias pelo Cadastro Habitacional de Fortaleza.

Contudo, o registro na base dados não garante inclusão automática em todos os condomínios, servindo para direcionar os candidatos conforme o perfil exigido em cada edital.

Procura elevada no Maranhão

​No estado do Maranhão, a Prefeitura de Imperatriz abriu o cadastro habitacional voltado aos residenciais Ibiza e Mallorca. Juntos, os dois conjuntos somam 992 apartamentos de 46 m², distribuídos em 62 torres.

O cadastro presencial teve início em agosto, enquanto a plataforma on-line aceitará registros até 18 de dezembro de 2026. Até o final de agosto, o município já contabilizava mais de 44 mil inscrições virtuais. A ordem de cadastro, contudo, não garante prioridade na entrega.

​Ainda no Maranhão, o município de Balsas encerrou em 8 de outubro o prazo de inscrições para 444 unidades nos conjuntos José Bernardino I e II, voltadas à Faixa 1 do programa. A administração local avança agora para a fase de conferência documental e classificação dos habilitados.

Filas de espera

​Juazeiro do Norte (CE): conduz a triagem para 384 apartamentos nos residenciais Mirante da Serra I e II. A etapa atual atende exclusivamente candidatos já habilitados em fase anterior. Os atendimentos presenciais ocorrem de 14 de outubro a 12 de novembro.

​Gravatá (PE): o residencial Riacho do Mel 2 disponibilizou 104 apartamentos. O município confirmou que as famílias aprovadas receberão as chaves com o imóvel totalmente quitado, com recursos federais e estaduais.

​Itapema (SC): encerra nesta terça-feira, 13 de outubro, o período de inscrições para 90 casas de 52 m² no Residencial Campo Verde, por meio do Sistema de Inscrição Habitacional do município.

​Lindolfo Collor (RS): a prefeitura gaúcha recebe até 24 de outubro as inscrições para 48 moradias no empreendimento Jardim dos Sonhos.

Isenção total

​Em 2026, a Faixa 1 Urbana do Minha Casa, Minha Vida atende famílias com renda bruta mensal de até R$ 3.200, limite fixado pela Portaria MCID nº 333.

​Beneficiários do Bolsa Família e do BPC contemplados nas modalidades subsidiadas ficam isentos do pagamento das prestações do imóvel. A gratuidade, contudo, depende do preenchimento das exigências do edital local e da alocação no empreendimento correto.

Custos correntes de manutenção — como água, luz e condomínio — permanecem sob responsabilidade do morador.

Todas as inscrições oficiais são 100% gratuitas. As Prefeituras alertam que não há cobrança de taxas para cadastramento ou garantia de reserva de imóvel.