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Morreu neste domingo, 29, o radialista Alvino Batista Soares, conhecido como Sombra do Programa do Ratinho, aos 69 anos. Segundo o SBT, emissora onde trabalhava, ele faleceu em decorrência de complicações hepáticas.

A informação foi divulgada pelo veículo por meio de uma nota de pesar. No texto, o SBT lamenta a perda do profissional, que “marcou a história da atração comandada por Carlos Massa”.

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“Toda a diretoria do SBT deseja força aos amigos, colegas e familiares de Alvino Batista, agradecendo o período marcante em que integrou os quadros da emissora”, declarou.

Ratinho lamenta partida do amigo

Ratinho utilizou as redes sociais para se despedir do amigo. Na publicação, o apresentador relembrou os mais de 30 anos de convivência entre os dois e destacou a lealdade e o companheirismo de Alvino.

“Hoje, com muita tristeza no coração, me despeço de um dos meus melhores amigos, o querido Sombra. Foram mais de 30 anos de amizade, respeito, lealdade e companheirismo. Um amigo de palavra, comprometido e presente nos bons e nos difíceis momentos da minha vida”, escreveu.

Ratinho ao lado do radialista Alvino Batista Soares - Foto: Divulgação

Quem era o Sombra do Programa do Ratinho?

Alvino Batista Soares era natural de Junqueirópolis, no interior de São Paulo, e iniciou sua carreira como radialista no fim da década de 1970.

Ainda na nota, o SBT relembrou a voz potente e marcante, o bom humor e a versatilidade do profissional, características que chamaram a atenção de Ratinho, que o convidou para integrar o elenco de seu programa, à época exibido pelas redes CNT e Record, onde criou o personagem Sombra.

Com a chegada de Ratinho ao SBT, em 1998, Sombra ganhou um espaço no Programa do Ratinho, onde permanecia atrás de um painel iluminado, mantendo sua face misteriosa ao chamar as atrações no palco, em um estilo único e peculiar.

Alvino também integrava o programa de rádio Tribuna da Massa, pela Massa FM.

Velório

O velório do radialista está marcado para esta segunda-feira, 30, das 8h às 12h, na Funeral House Pacaembu, localizada na Avenida Pacaembu, nº 1.396, em São Paulo.