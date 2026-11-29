A empresária Viviane Di Felice, de 51 anos, mãe da influenciadora Viih Tube, de 26, se manifestou após ser criticada pelo genro, Eliezer, de 36, durante o reality Ilhados com a Sogra, da Netflix. Nas redes sociais, ela negou ser invasiva e afirmou que sua proximidade com a filha tem como objetivo ajudar a família.

Em um vídeo publicado na tarde do último sábado, 28, Viviane reconheceu que o comportamento pode causar incômodo, mas disse que não tinha conhecimento de que Eliezer se sentia desconfortável com a relação. “Sou muito grudada, então isso aí, às vezes, incomoda. Mas eu nem sabia que incomodava”, declarou.

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O que Eliezer disse sobre a sogra no reality?

Durante o programa, Eliezer relatou que gostaria de ter mais autonomia dentro de casa e demonstrou incômodo com a participação de Viviane nas decisões do casal. Entre as situações mencionadas, ele afirmou que a sogra escolhe até as roupas da filha.

A tensão entre os dois também apareceu em outras declarações exibidas no reality. Em determinado momento, Viviane chamou o genro de “intruso na família”. Ela ainda contou que, quando Eliezer não concorda com a compra de algum item para a casa, procura outras pessoas para combinar a aquisição e paga pelo produto.

Viviane também responde a acusações nas redes sociais

Além de rebater as declarações do genro, a empresária se posicionou contra internautas e um terapeuta que a classificaram como narcisista. Segundo ela, chegou a consultar uma ferramenta de inteligência artificial sobre o significado do termo e respondeu aos traços de personalidade apresentados.

Viviane também cobrou uma retratação do profissional e ameaçou expô-lo publicamente.