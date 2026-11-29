Fábio Assunção usou suas redes sociais para lamentar o falecimento de seu irmão caçula, Fernando Assunção Pinto, aos 52 anos. Em seu perfil do Instagram, o ator contou que o familiar morreu na última quarta-feira, 25, enquanto dormia após o almoço.

O enterro foi realizado na sexta-feira, 27, com a presença de outros parentes e amigos. A causa da morte não foi divulgada, mas o artista alegou que tudo aconteceu muito rápido, quando o irmão ligou a tv para descansar depois da refeição.

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No texto, Fábio afirma que se aproximou recentemente do familiar, durante o enterro do pai deles, realizado cinco meses antes. “Esse é meu irmão. Fernando. Nos reencontramos na ocasião da morte do meu pai, há cinco meses. Agora, ele se foi, quarta feira. Sexta, foi feito o procedimento de despedida”, escreveu.

“Eu senti muito a partida dele. Quarta, fiquei destruído, ainda que de certa forma eu pense compreender a morte. Deixo aqui minha gratidão pelos 19 anos que vivemos juntos. Eu sou feito dessa convivência com minha família, pais e irmãos. Eu tenho ele em mim”, afirmou.

Por fim, o galã da Globo desejou uma ótima passagem para o caçula. “Fernando, descanse e inicie um ciclo de luz. Sinto falta do que não foi possível vivermos juntos. As cabeças são complexas mas a vida não. Então, espiritualmente falando, não lembrava que te amava tanto”, disse.

“ Menino sensível e guerreiro. Foi embora dormindo após o almoço. Sem doer, sem precisar chamar ninguém pra te socorrer. Deitou, ligou a tv, e foi, como um suspiro silencioso e suave. Em paz. Meu amor aqui por você”, finalizou.