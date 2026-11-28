Angélica abriu o coração sobre o futuro e carreira de seus filhos. Mãe de Joaquim, Benício e Eva, fruto do casamento de 22 anos com o apresentador Luciano Huck, a famosa confessou que fica feliz com as escolhas realizadas pelos herdeiros.

O primogênito, de 21 anos, se tornou sócio de uma empresa de seguros, mantendo sua vida, pessoal e profissional, longe dos holofotes da mídia. “Não tem nada a ver com o que eu faço. Isso me deixa muito feliz porque é a história dele”, disse Angélica ao O Globo.

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“Apesar de ter um pai e uma mãe muito fortes no que fazem, na coisa artística, ele está construindo o caminho dele. Este sempre foi o meu sonho: ver os meus filhos procurarem a felicidade deles independentemente do que eu e o Luciano fazemos. Se tivesse que ser o mesmo que fazemos, tudo bem, mas que fosse a verdade de cada um”.

A apresentadora reforçou que está orgulhosa de Joaquim, que vivia com ela nos bastidores da TV Globo. “Ele nasceu no palco. Com três meses de idade, já estava no camarim comigo. Eu amamentava nas pausas do “Vídeo game”. Ele foi fazer outra coisa, e eu acho isso muito legal. Fico muito feliz e orgulhosa”, reforçou.

Filho meio, Benício, de 19 anos, também não pretende ficar nos holofotes. “Ele faz Engenharia, quer trabalhar com outras coisas. Eles adoram os bastidores, amam ir ao meu programa e ao do pai deles. Eles adoram tudo o que fazemos, não é uma coisa de “cresceram nisso e viram os pais fora de casa, aí se traumatizaram.” Não. Eles acham incrível, mas não é a onda deles”.

Eva pode seguir os passos dos pais

Embora Joaquim e Benício tenham escolhido não seguir carreira artística, o caminho trilhado pela caçula, Eva, de 14 anos, deve se assemelhar ao dos pais. Angélica revelou que a adolescente faz aulas de teatro e balé.

“A Eva foi criada como os meninos, podendo escolher o que quisesse fazer da vida, e ela está escolhendo, por enquanto, esse caminho. E eu também fico muito orgulhosa. Fui assistir no teatro e quase morri”, contou.

“Fico vendo o vídeo toda hora, mostro para todo mundo, bem mãe de miss. Estou nessa vibe, então, realmente já vi que vou virar aquela mãe exibicionista”, completou a apresentadora, que está no ar com um programa no GNT.

Entretanto, Angélica garantiu que já revelou o lado ruim da fama para a jovem. “Conversamos sobre tudo, então eu falo a real para ela: ‘Olha, você vai sofrer uma pressão maior do que outras pessoas. Você vai ter que sempre ter um olhar mais atento. Existem muitas vantagens e muitas desvantagens também. Você vai fazer alguma coisa, vão achar que você está lá por causa disso, vão te julgar antes de você chegar’”.

“Infelizmente, ela já passa por isso desde que começou o balé e o canto. Ela já vai crescendo com essa casca e com essa consciência. Não preciso nem falar muito”, concluiu.