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Ana Castela passou por um susto grande durante uma viagem à São Paulo. A cantora descobriu pelas câmeras de segurança que teve sua casa invadida por fãs em Londrina, no Paraná, nesta sexta-feira, 27.

Em seu perfil do Instagram ela agradeceu o carinho dos fãs, mas afirmou que a atitude é perigosa e poderia pôr sua segurança em risco. “Agradeço imensamente o carinho de todos vocês, mas, infelizmente, já estou no meu busão, indo para São Paulo”, escreveu.

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Segundo a artista sertaneja, o fato aconteceu por volta das 21h, onde as pessoas realizaram gravações de seus carros e do imóvel em si.

“A partir do momento em que vejo gravando a minha casa e os meus carros, dentro da minha propriedade e sem a minha permissão, sinto que um limite está sendo ultrapassado”, declarou.

Por fim , ela reforçou que os fãs precisam entender que existe um limite entre sua vida artística e pessoal, que não deve ser ultrapassado dessa maneira, pois precisa manter sua privacidade.

“Sempre fui muito grata por todo o carinho que recebo, mas também preciso da minha privacidade”, concluiu a famosa.