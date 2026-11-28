Siga o A TARDE no Google

Ivete Sangalo resolveu se pronunciar após a repercussão dos rumores de término com o empresário Tiago Maia. Na noite desta sexta-feira, 27, a cantora publicou nos stories do Instagram um recado para quem está criando teorias sobre sua vida amorosa.

Sem confirmar ou negar o fim do namoro, a cantora classificou como “muito perigosa e irresponsável” a divulgação de informações que, segundo ela, não correspondem à realidade.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Existe uma especulação, um interesse, uma vontade de dizer uma verdade que não é verdade, que é muito perigoso, é muito irresponsável, porque a gente está falando de pessoas, de vidas”, afirmou.

Em outro momento, pediu que as pessoas parem de criar histórias sobre sua vida amorosa. “Não crie essas fantasias, porque isso é uma coisa perigosa. Trata sobre pessoas, não sobre engajamento”, finalizou.

O que motivou o pronunciamento?

O desabafo aconteceu após Leo Dias anunciar, no programa Melhor da Tarde, da Band, que Ivete e Tiago Maia teriam terminado o relacionamento após pouco mais de seis meses.

Segundo o portal, fontes próximas a cantora afirmaram que o romance teria chegado ao fim após episódios de ciúmes por parte do empresário. Entre os motivos estaria uma viagem à África do Sul que Ivete planejava fazer com o ex-marido, Daniel Cady, e o filho, Marcelo Sangalo.

Os boatos ganharam ainda mais força nesta sexta-feira, após a confirmação do término do relacionamento de Daniel com a empresária Carol Magalhães.