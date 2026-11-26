Parece que o romance de Virginia Fonseca e César Ramos está engatando. A influenciadora foi flagrada em um jantar com o piloto da Stock Car na noite desta quarta-feira, 25, em um restaurante dentro de um hotel em São Paulo.

No registro, divulgado pelo perfil Daily do Garotinho, os dois aparecem conversando em uma área discreta do estabelecimento. De acordo com o dono da página, o convite foi feito pelo automobilista, que está empenhando em conhecer melhor a loira.

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EXCLUSIVO! Quem achou que Virgínia estaria repousando está enganado, Virgínia foi convidada para jantar pelo César Ramos e uma chiquinha flagraram os dois. https://t.co/Wjxuhajb2A — Daily do Garotinho (@dailygarotinho) November 26, 2026

Vale lembrar que os dois já haviam ficado em uma festa após o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, no Brasil. Apesar da festa não permitir câmeras, a informação do affair vazou na mídia e o rapaz ganhou mais de 400 mil seguidores no Instagram.

Na época, o piloto afirmou que continuava solteiro. “Sou solteiro e faz bastante tempo. Fui a uma festa e fiz o que pessoas solteiras fazem ou podem fazer”, declarou em entrevista.

Término recente

Virginia está solteira desde outubro de 2026, quando anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador Vinicius Jr, do Real Madrid. Na época, a assessoria da influenciadora confirmou a separação e alegou que não houve briga, apenas o entendimento de não seguirem mais como casal.

No entanto, surgiram diversos boatos de supostas traições por parte do atleta, que não foram confirmados e nem negados por ele ou pela equipe de assessoria dele.