Suéllem Cury sofreu um prejuízo alto ao tentar se tornar a nova Xuxa Meneghel. Conhecida popularmente como Mulher Pêra, a ex-cantora não conseguiu emplacar a carreira como apresentadora de programa infantil e chegou até a morar no próprio carro.

“Não deu muito certo. Era um símbolo sexual, e então tentaram transformá-la em apresentadora infantil. Meu marido e o Paulo Trevisan, que foi diretor da Hebe Camargo e trabalhou no Fantástico, insistiram: ‘Você tem que fazer a Fadinha do Brasil, as crianças gostam de você!’”, disse ela, no talk show do médium e vidente Robério de Ogum.

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A artista contou que fez o piloto do programa contra sua vontade, sendo convencida por seu marido na época, o radialista Ed Lopes, que a fez abandonar a personagem Mulher Pêra para ser a Fadinha do Brasil.

“Eu já ganhava dinheiro com a Mulher Pêra, tinha casas noturnas com apresentações fechadas… Eu não queria, vou ser sincera. Foi batata. Fizeram o piloto e virou meme. Foi uma grande bizarrice, uma fase muito complicada da minha vida”, relembrou.

Depressão e crise

Durante o relato, Súellem afirmou que o episódio foi ao ar sem sua autorização, causando profunda tristeza e crise nela após a repercussão negativa. “O que não gostei foi que colocaram esse programa piloto no ar sem a minha autorização. Estava ruim, as crianças estavam para baixo”, disparou.

“Colocaram no ar e foi uma grande aberração na minha vida. Entrei em depressão, o Ed também, e então pensei: ‘Um dos dois vai ter que levantar. De onde vai vir o dinheiro?’ Estávamos sem dinheiro e eu não fazia mais shows como Mulher Pêra”, continuou.

Com o prejuízo, a Mulher Pêra perdeu seus bens mais caros, como o apartamento e o carro, que virou sua moradia por um tempo. “Perdi meu apartamento e meu carro. Tive que pagar a RedeTV!. Gravamos quatro programas e apenas três foram para o ar. Daí vieram as contas e tive que pagar”, contou.

“Pagar edição, pagar Paulo Trevisan, pagar o horário na TV. Então veio o advogado dizendo que o Ed havia dado o meu apartamento como segurança. Eu assinava as coisas sem ver. Então apareceram várias coisas para pagar. O advogado deu três dias para eu sair do apartamento e disse que ia pegar meu carro. Foi com meu dinheiro, meu apartamento… Afundamos”, lamentou.

“Para piorar, o Ed havia ligado para todo mundo dizendo que eu não seria mais a Mulher Pêra porque eu seria a nova Xuxa. Na cabeça dele, a Fadinha do Brasil ia ser um estouro, mas foi horrível. Eu saía nas ruas e as pessoas me chamavam de ‘vadia do Brasil”. As pessoas apontavam e chamavam de vadia (...)”, completou.

Com o surgimento de outros programas e polêmicas, o caso foi caindo no esquecimento e Suéllem começou a superar a fase ruim. “Mas tudo passou, superei pouco a pouco”, finalizou.