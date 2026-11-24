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Stênio Garcia pode ganhar mais um herdeiro aos 94 anos. Um homem procurou o advogado do artista, Luiz Mantovani, para revelar que acredita ser filho do ex-ator da Globo, fruto de uma breve relação dele no início dos anos 90.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fabíola Reipert no programa Balanço Geral, da Record TV, o suposto filho de Stênio nasceu em 1992, na Bahia. A mãe dele morava anteriormente em São Paulo, onde ficou com o ator nas gravações de uma novela, e se mudou antes de ter o bebê.

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Em entrevista concedida a Record, o homem também alegou que não pretende se apossar do dinheiro do ator, reforçando que não quer brigar por herança e nem pretende fazer um teste de DNA. Seu principal objetivo era avisar ao suposto pai que ele existe.

Reação de Stênio

Ciente da existência do suposto filho de 34 anos, Stênio Garcia recebeu a notícia de maneira tranquila. Fontes da jornalista da Record alegaram que ele pediu para fazer o exame de DNA, mas ainda não tem data para a realização, pois o herdeiro precisa acatar a decisão.

Vale lembrar que Stênio já é pai de Cássia e Gaya Piovesan, com quem está enfrentando uma batalha judicial sobre a posse de um apartamento em Ipanema, bairro localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro.