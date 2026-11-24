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Bruna Biancardi resolveu entrar com uma ação judicial contra as falas recentes de Luana Piovani. A influenciadora entrou com uma queixa-crime contra a atriz na Justiça de São Paulo, devido a um comentário feito sobre a paternidade de seu marido, o jogador de futebol Neymar Jr.

O comentário foi feito em outubro deste ano, através dos stories de Piovani. “Que desgraça de homem! A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada”, escreveu ela.

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Indignada com as ofensas, Biancardi decidiu tomar medidas judiciais e alegou que as expressões “culpa da mãe” e “otária de carteira assinada” são destinadas a sua honra e limites como mãe e esposa.

De acordo com informações divulgadas pelo Metrópoles, a mulher de Neymar pede a condenação de Piovani por injúria, com indenização mínima de R$ 50 mil. No entanto, o caso segue em tratamento judicial e ainda não possui uma sentença definida.

Até o momento, nenhuma das famosas se manifestou publicamente sobre o tema.