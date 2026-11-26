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A Prefeitura de Sertãozinho, em São Paulo, está sendo investigada pela contratação do show do cantor Gusttavo Lima. Atração principal da festa de 130 anos da cidade, o artista sertanejo recebeu um cachê de R$ 1,5 milhão.

O caso chegou à Justiça de São Paulo através de uma ação popular ajuizada por um cidadão que questionou o gasto milionário da prefeitura. No entanto, o pedido foi indeferido após análise do pedido de liminar, a fim de que as partes se manifestem nos autos.

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O autor da ação alega que houve um “desvio de finalidade e ofensa à moralidade” por parte da prefeitura, reforçando que os investimentos deveriam ser destinados para a saúde, o teatro municipal e o endividamento da cidade.

Caso as provas apresentadas sejam concretas, o contrato do show poderá ser anulado. Por enquanto, a apresentação segue mantida para o dia 4 de dezembro, com entrada mediante a doação de alimentos não perecíveis ou ração para cães e gatos.

Vale lembrar que a prefeitura já efetuou o pagamento integral do cachê de Gusttavo Lima, cujo vencimento estava previsto para o dia 24 de novembro, na última terça-feira.