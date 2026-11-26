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As heranças de pessoas idosas poderão ficar mais protegidas perante a lei. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto que garante a perda do direito aos bens dos herdeiros, caso seja provado que houveram ações para tentar tomar ou desviar o patrimônio.

O PL 464/2026 assegura que a pessoa não receberá os bens ou valores caso tente, de má-fé, promover a curatela de uma pessoa idosa, com finalidade abusiva ou fraudulenta. A comprovação do ato garante uma exclusão sucessória por indignidade no Código Civil.

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No entanto, para a exclusão ter efeito, a conduta precisa ser reconhecida em decisão judicial. E além da perda da herança, o acusado poderá responder ao crime de apropriação ou desvio de bens, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa.

A pena deve ser alterada, saindo de um a quatro anos de reclusão, para mais um terço. A medida visa combater a violência patrimonial praticada contra idosos e garantir a proteção dos bens e valores.

Quando a medida entrará em vigor?

De autoria do deputado Eriberto Medeiros (PSB-PE), o PL 464/2026 ainda não tem data para se tornar lei e entrar em vigor. Após ser votado pelo plenário da Câmara, o texto também teve sua redação final aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Ele seguirá agora para votação no Senado e, caso seja aprovado, irá para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entrando em vigor logo em seguida no Brasil.