SALVADOR
Nora de Bell Marques relata assédio durante corrida
Influenciadora contou sobre o episódio nas redes sociais
A influenciadora e nora de Bell Marques, Pati Guerra, relatou nas redes sociais um episódio de assédio enquanto corria nesta terça-feira, 24, em Salvador. De acordo com o relato, um homem tocou nas nádegas dela enquanto se preparava para começar a correr.
"Ser mulher não é fácil não. Você sai para a rua para correr, para espairecer. Quando estava paradinha para colocar minha música, vem um cidadão e literalmente se esfrega na minha bunda", contou.
Pati afirmou que não reagiu por medo e, apesar de ter concluído o treino, se sentiu muito mal com a situação. A influenciadora não revelou se registrou queixa.
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"Gente, juro por Deus, se eu fosse homem eu saía atrás desse cara para dar uma coça nele. Só que se eu fosse homem, isso não teria acontecido", desabafou.
A esposa do cantor Rafa Marques ainda refletiu sobre a segurança das mulheres nas ruas: "Quando vamos conseguir sair de casa em paz? Acho que nunca".