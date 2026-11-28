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As declarações de Gracyanne Barbosa sobre o casamento com Belo ganharam um novo capítulo nesta sexta-feira, 27. Após relatar suposto abuso psicológico e ameaças envolvendo sua carreira e as dívidas do ex-casal, o cantor se manifestou por meio de uma nota oficial.

Enviada ao portal Terra, a nota afirma que Belo não pretende discutir publicamente questões relacionadas ao antigo relacionamento.

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“Belo respeita a trajetória e a história que construiu com Gracyanne Barbosa e não vai discutir publicamente questões do antigo casamento. Os temas pendentes entre os dois estão sendo conduzidos internamente por ambas as partes”, diz o comunicado.

O artista também comentou os áudios divulgados na última quinta-feira, 26, de uma discussão com a atual namorada, Rayane Figliuzzi.

“Sobre os áudios divulgados nesta quinta-feira (26/11), Belo esclarece que assuntos do relacionamento atual serão tratados em âmbito privado. O cantor agradece o carinho e o apoio do público e de todos ao seu redor”, acrescentou.

O que Gracyanne Barbosa revelou?

O receio de perder espaço no mercado de trabalho após o fim do casamento foi um dos pontos abordados durante a entrevista a Leo Dias. A influenciadora afirmou que Belo usava sua influência no meio artístico para fazê-la acreditar que não conseguiria seguir a carreira profissional caso os dois se separassem.

“Eu sou o Belo e posso acabar com você”, teria dito o cantor, conforme relato da influenciadora.

Além disso, as ameaças também contribuíam para que Gracyanne tivesse medo de expor as dificuldades financeiras enfrentadas pelo casal. A ex-BBB contou ainda que, durante o relacionamento, não conseguia identificar determinadas atitudes como possíveis formas de abuso psicológico.

“É uma coisa muito dura que vou falar, mas acredito que muitas mulheres passem por isso, e eu não enxergava isso na época: o abuso psicológico que é feito”, declarou.

Qual o valor da dívida do casal?

A mansão onde Belo e Gracyanne Barbosa viveram, no Planalto Paulista, em São Paulo, também está entre as pendências financeiras do antigo casal. As dívidas relacionadas ao imóvel chegam a aproximadamente R$ 773 mil e incluem aluguéis atrasados, parcelas de IPTU e contas de consumo.

Segundo o Terra, a ex-BBB já quitou mais da metade do valor e continua arcando com as despesas, inclusive com a parte que caberia ao ex-marido.

Na nota enviada ao portal, Belo não comentou especificamente as acusações feitas pela influenciadora.