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Rodrigo Bocardi entrou na mira da Justiça do Rio de Janeiro. O ex-apresentador da TV Globo teve sua lancha de R$ 14 milhões apreendida nesta semana, a fim de quitar parte de uma dívida milionária da Digital 720 Ltda., empresa da qual ele é sócio.

A embarcação estava atracada em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Ela foi utilizada como garantia de quitação da cobrança, que já ultrapassa o valor de R$ 20 milhões, com a incidência dos encargos.

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De acordo com informações divulgadas pelo Portal LeoDias, a ação judicial foi movida pela Leve Investimentos S.A, a partir de quatro notas fiscais emitidas em dezembro de 2025, que totalizavam R$ 17.099.602.

Acordo que não deu certo

A empresa de Bocardi e a Leve chegaram a fazer um acordo, dividindo o valor em parcelas. No entanto, a empresa pagou apenas as duas primeiras parcelas e não seguiu com o combinado, fazendo com as medidas judiciais fossem adotadas.

A lancha de luxo do jornalista foi incluída no contrato como garantia do pagamento e consequentemente apreendida por oficiais da Justiça, quitando boa parte do valor.