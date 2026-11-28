Luciana Gimenez deu adeus à cobertura que morava em São Paulo. O imóvel, localizado no condomínio Parque Jardim, na zona sul da cidades, está avaliado em cerca de R$ 16 milhões, com aluguel de R$ 130 mil.

A mudança foi ocasionada por uma briga judicial entre ela e os proprietários do apartamento, que solicitaram o espaço, com o encerramento do prazo de locação estabelecido em contrato.

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Em seu perfil do Instagram, a apresentadora desabou sobre o processo de mudança e confessou que sente um carinho muito grande pelo espaço, pois foi onde passou o tempo durante a pandemia causada pela Covid-19, em 2020.

“Bom, gente, eu estou aqui nesta sala vazia e, sinceramente, é bem estranho. É um apartamento que eu gosto muito e que, por vários motivos, eu tive que sair. A vida é essa, e é justamente sobre isso que eu quero falar”, começou.

Ela também confessou que não gosta muito de mudanças em sua vida. “Todo mundo que me conhece já sabe que eu não gosto muito de mudança. Eu acho que eu tenho um pouco de receio de mudar. Às vezes, até para melhor, o processo para mim é muito dolorido. Tem gente que adora. Eu nunca gostei de mudanças”, disse.