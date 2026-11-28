Thais Carla realizou cirurgias reparadoras em seu corpo. A influenciadora, que perdeu cerca de 130 kg, corrigiu o excesso de pele que ficou na região dos braços, barriga, seios e pernas.

Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a influenciadora revelou que estava animada para viver essa nova fase. Ela também reforçou que estava feliz com tudo o que pode viver com o seu corpo antigo.

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“Vou me despedir dele com muito carinho. Foi um corpo que lutou, batalhou, chegou onde tinha que chegar”, afirmou ela, reforçando que a mudança estética não reflete em sua personalidade e também não apaga tudo o que ela viveu.

Ao todo, foram realizados três procedimentos reparadores: abdominoplastia, braquioplastia e mastopexia com implantes mamários. As cirurgias foram feitas em uma clínica de Natal, no Rio Grande do Norte.

Processo de emagrecimento

Em entrevista recente concedida ao portal A Tarde, a dançarina revelou que seu processo de emagrecimento não foi motivado pelos padrões estéticos impostos pela sociedade, mas sim pela busca de mais qualidade de vida.

“Não foi por causa da estética ou da opinião das pessoas. Foi uma decisão ligada à minha saúde, à minha qualidade de vida e ao desejo de viver novas experiências com mais disposição”, disse.

“Eu não emagreci para ser aceita, porque sempre soube que merecia respeito em qualquer corpo. Meu corpo atual não apaga a mulher gorda que fui, nem tudo o que vivi e enfrentei”, reforçou.

Ela também contou que as pessoas sempre tiravam seus conteúdos de contexto e passaram a acreditar que ela romantizava a obesidade, quando na verdade só queria defender o direito de pessoas gordas viverem as mesmas coisas que qualquer pessoa magra.

“Nunca defendi que pessoas gordas fossem obrigadas a permanecer gordas. Sempre defendi que fossem respeitadas e tivessem acesso à saúde, ao trabalho, à moda, ao amor e a uma vida digna”, afirmou.