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Parece que o romance de Virginia Fonseca e César Ramos está engatando. A influenciadora foi flagrada aos beijos com o piloto da Stock Car neste sábado, 29, após a final da Porsche Cup, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A loira esteve presente durante a corrida e chegou até a balançar a bandeira que marcou a linha de chegada dos pilotos. Após a competição, a famosa e o automobilista se encontraram no camarim e seguiram juntos para a Porsche Fest , evento de celebração para pilotos e convidados.

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Em alguns registros, que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o novo casal trocando beijos e carícias em público, sem fazer questão de manter discrição na frente das pessoas presentes no espaço.

🚨EITA: Virgínia foi vista aos beijos com o piloto César Ramos, durante after da Porsche Cup. https://t.co/N5du74RXem — CHOQUEI (@choquei) November 29, 2026

Vale lembrar que os dois já haviam jantado juntos em um hotel paulista dias antes da corrida. Os rumores de romance surgiram após vazar na web que eles ficaram durante um evento após o GP de Fórmula 1 em São Paulo.

Término recente

Virginia Fonseca está solteira desde outubro, quando terminou pela segunda vez o seu namoro com o jogador Vinicius Jr, craque do Real Madrid. O término foi confirmado pela equipe de assessoria dela, que alegaram que foi em comum acordo e sem brigas.

A famosa e o atleta terminaram pela primeira vez em maio, mas reatou o romance em julho, logo após o fim da Copa do Mundo 2026, onde esteve acompanhando o ex de perto nos Estados Unidos, México e Canadá.