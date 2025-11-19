Menu
BRASIL
BRASIL

Motorista confessa ter armado sequestro e ameaça de bomba na Rodoanel

O caso causou uma interrupção do trânsito de cinco horas de 40 km de congestionamento

Carla Melo

Por Carla Melo

19/11/2025 - 18:39 h
A história do sequestro e ameaça de bomba em um caminhão no Rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo, no dia 12 de novembro, foi inventada pelo motorista Dener Laurito dos Santos, de 52 anos. O caso causou uma interrupção do trânsito de cinco horas de 40 km de congestionamento e mobilizou equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate).

O motorista assumiu à Polícia Civil que simulou a situação em depoimento às 14h na delegacia de Taboão da Serra, nesta quarta-feira, 19.

Leia Também:

Igreja é condenada a pagar R$ 95 mil por obrigar pastor a fazer vasectomia
Governo Lula torce para Senado “consertar” Projeto Antifacção
Braskem amplia ações afirmativas e fortalece presença de profissionais

Segundo os investigadores, durante o interrogatório os policiais confrontaram o motorista com inconsistências entre o relato dele e o que havia sido apurado até então. Quando a polícia afirmou que nada do que ele descreveu teria acontecido, Dener admitiu que forjou toda a situação.

Em seu depoimento, ele afirmou que armou o artefato falso e se amarrou sozinho dentro da cabine da carreta.

Câmeras de segurança confrontam versão

A polícia tem uma imagem de uma câmera de segurança, de longe, que mostra quando ele para para fazer xixi, e ele mesmo joga a pedra no caminhão, que teria dado início ao que ele chamou de "ataque".

Um motorista de um carro que aparece nas imagens de câmeras de segurança já tinha dito à polícia que a carreta passou a fechar seu veículo pouco antes do ponto onde acabou atravessada na pista. Ressaltou também que acelerou para conseguir escapar da manobra e que não presenciou nenhuma ação criminosa no local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que "o homem foi indiciado por falsa comunicação de crime, conforme o artigo 340 do Código Penal, após confessar em depoimento que ele próprio produziu o simulacro de bomba. As investigações continuam sob responsabilidade da DISE de Taboão da Serra para o completo esclarecimento dos fatos e a devida responsabilização criminal do indiciado."

