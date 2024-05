Motorista do Porsche pagará mixaria de indenização à família da vítima | A TARDE

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, 24, condutor do Porsche, terá que pagar dois salários mínimos (R$ 2.824) por mês para a família do motorista de aplicativo Ornaldo Silva Viana, que morreu após o carro que dirigia ser atingido pelo Porsche conduzido em alta velocidade por Sastre, na madrugada de 31 de março.

A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. “Foi deferida parcialmente a tutela antecipada de urgência para determinar que o réu pague às autoras [esposa e filha menor de idade da vítima] pensão mensal no valor de dois salários mínimos, até a decisão final do processo”, diz nota do TJ-SP.

A defesa da família de Viana havia pedido pensão no valor de cinco salários mínimos (R$ 7.060), e o Ministério Público de São Paulo defendeu o pagamento de três salários (R$ 4.236). O advogado José Luiz Sotero dos Santos, que representa a família da vítima, não comentou a decisão.

>> Família de morto por dono do Porsche pede indenização de R$ 5 milhões

O empresário está preso preventivamente (sem prazo) no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo, desde terça-feira, 7. Ele foi fotografado e teve seus dados incluídos no sistema penitenciário do estado. A prisão em que Fernando ficará enquanto aguarda o curso do processo possui uma área de seguro –detidos que podem correr algum risco no sistema prisional costumam ser encaminhados para lá.

A defesa do empresário entrou com pedido habeas corpus, que foi negado por unanimidade pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) na terça, 7.

