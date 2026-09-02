Multinacional fecha fábrica e mais de 400 pessoas perdem o emprego

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A fabricante de louças e metais norte-americana Kohler anunciou o encerramento das atividades da única fábrica que mantinha no Brasil na última segunda-feira, 31. A indústria fica localizada em Andradas, no Sul de Minas Gerais e mais de 400 funcionários devem perder os empregos.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Ceramistas e Vidreiros de Andradas, Poços de Caldas e Caldas, Luiz Carlos Ferreira, todos os funcionários estavam de férias há duas semanas e uma parte voltaria ao trabalho nesta terça-feira, 1, quando o encerramento da fábrica foi anunciado.

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Segundo o presidente, os trabalhadores ficarão de licença remunerada em setembro e foram informados que receberão todos os direitos trabalhistas nas rescisões.

Mais de 400 funcionários sem emprego

Após o anúncio dos encerramento da fábrica, a diretoria do sindicato se uniu com o gerente de recursos humanos da Kohler no Brasil, Fernando Puccinelli, para discutir mais benefícios para os funcionários afetados.

Além disso, a prefeita de Andradas, Margot Pioli (Cidadania), se encontrará na quinta-feira, 3, com o representante da empresa para debater sobre o assunto.

Segundo nota divulgada pela prefeitura, a gestora ainda iniciou uma agenda em Belo Horizonte para buscar alternativas para o desenvolvimento econômico do município.