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CANTOR

Netinho de Paula recebe diagnóstico de câncer de tireoide

Ex-Negritude Junior e candidato a deputado federal, artista inicia tratamento contra a doença

Jair Mendonça Jr
Por
Netinho de Paul
Netinho de Paul - Foto: Reprodução internet

O cantor Netinho de Paula recebeu diagnóstico de câncer de tireoide. A informação foi confirmada por fontes próximas ao artista e divulgada pelo Metrópoles.

O diagnóstico ocorreu no início da campanha eleitoral. O artista concorre ao cargo de deputado federal por São Paulo pelo partido MDB.

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A assessoria de imprensa do cantor confirmou que ele realizou exames médicos. O artista iniciou o tratamento médico e decidiu manter a candidatura política e a agenda de compromissos profissionais e shows.

Trajetória na música

Netinho de Paula ganhou projeção nacional na década de 1990 como vocalista do grupo de pagode Negritude Junior. Posteriormente, atuou como apresentador de televisão e ingressou na carreira política.

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câncer de tireoide Netinho de Paula

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