Netinho de Paula recebe diagnóstico de câncer de tireoide

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O cantor Netinho de Paula recebeu diagnóstico de câncer de tireoide. A informação foi confirmada por fontes próximas ao artista e divulgada pelo Metrópoles.

O diagnóstico ocorreu no início da campanha eleitoral. O artista concorre ao cargo de deputado federal por São Paulo pelo partido MDB.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A assessoria de imprensa do cantor confirmou que ele realizou exames médicos. O artista iniciou o tratamento médico e decidiu manter a candidatura política e a agenda de compromissos profissionais e shows.

Trajetória na música

Netinho de Paula ganhou projeção nacional na década de 1990 como vocalista do grupo de pagode Negritude Junior. Posteriormente, atuou como apresentador de televisão e ingressou na carreira política.