Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

RESOLUÇÃO

Nova regra da aviação prevê multa de quase R$ 20 mil em aeroportos

Medidas foram anunciadas em março e entram em vigor nesta segunda, 14

Edvaldo Sales
Por
Medidas foram anunciadas em março e entram em vigor nesta segunda, 14
Medidas foram anunciadas em março e entram em vigor nesta segunda, 14 - Foto: Reprodução | Freepik

A resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que pune passageiros indisciplinados em voos e aeroportos brasileiros entrou em vigor nesta segunda-feira, 14.

Anunciadas em março, as medidas podem resultar em multas de até R$ 17,5 mil e na suspensão do direito de embarcar por até 12 meses.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A portaria diz que a norma se aplica ao transporte aéreo regular doméstico e também às dependências de aeroportos brasileiros, incluindo áreas destinadas ao processamento de passageiros de voos internacionais.

Leia Também:

BRASIL

Avião da GOL faz pouso de emergência após decolagem em Goiânia
Avião da GOL faz pouso de emergência após decolagem em Goiânia imagem

ALERTA

Comissária choca ao fazer alerta nojento sobre comer em mesas do avião
Comissária choca ao fazer alerta nojento sobre comer em mesas do avião imagem

TRAGÉDIA EM MIAMI

Caixas-pretas de avião da Amazon são achadas após acidente com 5 mortos
Caixas-pretas de avião da Amazon são achadas após acidente com 5 mortos imagem

Além disso, a resolução alcança voos domésticos conectados a viagens internacionais, respeitando a legislação específica de cada caso.

De acordo com o texto, os atos de indisciplina são aqueles que violam, desrespeitam ou comprometem a segurança, a ordem ou a dignidade de pessoas, praticados nas dependências de aeroporto ou a bordo de aeronave.

Os atos são divididos em três níveis, sendo de indisciplina, grave e gravíssimo:

Atos de indisciplina — ocorridos em solo (aeroportos)

  • Não seguir a orientação dos funcionários de aeroportos ou companhias aéreas;
  • Não observar as normas e regulamentos estabelecidos pela autoridade de aviação civil e pela autoridade policial aeroportuária;
  • Cometer violência, ameaça ou agressão contra pessoas;
  • Causar prejuízos a estruturas aeroportuárias que afetem a segurança das operações;
  • Conduzir ou manusear explosivos e armas proibidos;
  • Impedir o funcionamento ou danificar dispositivos de segurança em área restrita de segurança do aeroporto;
  • Cometer outros crimes ou destruição de patrimônio ou bens.

Atos de indisciplina — ocorridos a bordo da aeronave

  • Operar dispositivo eletrônico portátil em voo quando tal ato for proibido;
  • causar tumulto;
  • Agredir verbalmente, intimidar ou ameaçar outro passageiro;
  • Subtrair ou destruir qualquer objeto do interior da aeronave durante o voo, seja da própria aeronave ou de outro passageiro;
  • Recusar seguir instruções de segurança dadas por membros da tripulação.

Atos de indisciplina de nível grave

  • Violência física contra passageiros ou funcionários;
  • Fumar a bordo de aeronave;
  • Causar danos ou destruição intencionais de bens a bordo de uma aeronave, que afetem a regular operação aérea;
  • Agredir verbalmente, intimidando ou ameaçando, membro da tripulação a bordo;
  • Falsa comunicação de presença de explosivos ou armas.

Atos de indisciplina de nível gravíssimo

  • Agressão física contra membros da tripulação;
  • Tentativa de acessar a cabine de comando sem autorização;
  • Condução de explosivos ou armas dentro da aeronave;
  • Qualquer tentativa ilegal de tomar o controle do avião.

Nos casos mais leves, como descomprimir instruções de voo, o passageiro será orientado por meio do diálogo formal.

Porém, quando a conduta representar maior risco à ordem das operações ou à segurança da viagem, o passageiro poderá ser enquadrado por ato grave. Nesses casos, a Anac prevê multa de até R$ 17,5 mil.

Em caso de comportamentos gravíssimos, o passageiro ainda pode ser penalizado com a proibição de embarque em qualquer outro voo doméstico pelo prazo de seis a 12 meses, além de multa.

Neste caso, a suspensão deve ser aplicada imediatamente após a ocorrência ou no prazo máximo de cinco dias.

Segundo o diretor-presidente da Anac, Tiago Faierstein, a medida vem em meio à necessidade de enfrentar o problema de segurança causado pelo passageiro indisciplinado.

Entre 2023 e 2025, o número de ocorrências cresceu 66%, colocando em risco a segurança do transporte aéreo.

“Segurança é aspecto inegociável. Nós temos que nos antecipar e construir essa regra para que esses casos venham a diminuir”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

aeroportos Anac brasil

Relacionadas

Mais lidas