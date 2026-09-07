Caixas-pretas de avião da Amazon são achadas após acidente com 5 mortos

As autoridades norte-americanas recuperaram as caixas-pretas do avião de carga fretado pela Amazon que saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Internacional de Miami. O grave acidente ocorreu no domingo, 6, e deixou pelo menos cinco pessoas mortas após a aeronave colidir com veículos que transitavam pela área externa do terminal.

Segundo a presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), Jennifer Homendy, os investigadores conseguiram resgatar tanto o gravador de dados de voo quanto o gravador de voz da cabine. Ambos os dispositivos já foram encaminhados para análise técnica em Washington.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As vítimas fatais estavam a bordo de uma van de transporte de uma empresa de limpeza terceirizada e de uma caminhonete que circulavam pelas imediações.

Ao perder o controle durante a arremetida ou toque no solo, o Boeing 767-300 atravessou uma cerca perimetral, atingiu o primeiro veículo na via de acesso e continuou avançando pelo gramado. A aeronave só parou ao colidir contra outra grade de proteção, que delimitava uma área de estacionamento de robotáxis da Tesla.

Ao todo, o avião percorreu cerca de 400 metros fora da superfície asfaltada, deixando um cenário de devastação total no aeroporto mais movimentado da Flórida.

"Há marcas de pneus que vão do asfalto até a grama e destruição por toda parte. O mais importante agora é avançar na identificação e reunir as famílias com seus entes queridos", declarou Jennifer Homendy.

Piloto e o copiloto foram resgatados vivos

Apesar da violência do impacto, o piloto e o copiloto foram resgatados vivos pelos bombeiros, que precisaram cortar as ferragens da cabine enquanto os motores da aeronave pegavam fogo. As autoridades aguardam a liberação médica da tripulação para colher os primeiros depoimentos.

Fabricado em 1994, o avião pertencia à operadora 21 Air LLC, especializada em voos de carga para o gigante do comércio eletrônico. A aeronave cumpria seu terceiro trajeto do dia e vinha de San Juan, em Porto Rico.

A tragédia gerou um forte impacto no tráfego aéreo da região. Apenas no dia seguinte ao acidente, o Aeroporto Internacional de Miami registrou aproximadamente 90 voos cancelados e cerca de 400 atrasos em partidas e chegadas.