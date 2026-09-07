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Vídeo: avião e helicóptero policial colidem nos Estados Unidos

O piloto da aeronave morreu, e dois policiais ficaram feridos

Carla Melo
Por
O acidente aconteceu nos EUA
O acidente aconteceu nos EUA - Foto: Reprodução X

Um avião de pequeno porte colidiu contra um helicóptero da Polícia da Pensilvânia durante uma tentativa de pouso nos Estados Unidos. O piloto da aeronave morreu, e dois policiais ficaram feridos. Uma câmera registrou o momento da batida.

Veja o vídeo:

O acidente aconteceu no dia 19 de agosto, no aeroporto de Carlisle, na Pensilvânia, mas as cenas voltaram a viralizar nas redes sociais.

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Segundo a polícia, o helicóptero participava de uma missão de treinamento de rotina e pairava sobre uma área gramada próxima à pista quando foi atingido.

Vítimas

A aeronave envolvida na colisão era um Cessna 150. Segundo as autoridades, o avião se preparava para pousar quando saiu da trajetória da pista e atingiu o helicóptero. O piloto do avião foi identificado como Paul Sokolovski, de 57 anos, e morreu no acidente.

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Com o impacto, os rotores do helicóptero foram arrancados, e os dois policiais que estavam a bordo ficaram presos na aeronave. Eles foram resgatados e sofreram ferimentos leves.

Testemunhas relataram ter ouvido um forte estrondo e visto destroços espalhados pela área do aeroporto logo após a batida.

As imagens que registraram o momento da colisão estão sendo analisadas em uma investigação. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) e a Administração Federal de Aviação (FAA) vão investigar o caso.

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