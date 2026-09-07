Bilionário põe ilha à venda por US$ 7,9 mi e governo contesta; entenda

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Uma ilha anunciada por um bilionário americano por US$ 7,9 milhões virou alvo de uma disputa sobre a propriedade da terra na Tanzânia.

Tim Draper divulgou nas redes sociais a intenção de vender a Lupita Island, no Lago Tanganica, e afirmou que já havia recebido ofertas de interessados. Dias depois, porém, o governo do país esclareceu que o investidor não é proprietário do terreno.

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O anúncio foi feito em 28 de agosto, quando Draper publicou no X que estava vendendo “minha ilha” porque ele e sua família não utilizavam o local o suficiente. O bilionário estabeleceu o preço em US$ 7,9 milhões ou a melhor oferta e disponibilizou o próprio e-mail para receber propostas.

I am selling my island in Lake Tanganyika, Tanzania. Gorgeous place, but we don’t use it enough. $7.9 million or best offer. Anyone interested should contact me directly at [email protected] — Tim Draper (@TimDraper) August 28, 2026

A negociação, no entanto, não envolve a propriedade da ilha. Segundo comunicado divulgado em 31 de agosto pelo Ministério de Terras, Habitação e Desenvolvimento Habitacional da Tanzânia, a terra pertence à Tanzania Investment and Special Economic Zones Authority (TISEZA), uma autoridade estatal.



O que está sendo vendido, afinal?

Draper é acionista da Firelight Safaris Ltd., empresa que possui um direito derivado concedido pela TISEZA para desenvolver e operar um empreendimento turístico na ilha.

Na prática, isso significa que o terreno não está sendo vendido pelo bilionário como uma propriedade particular. O que pode ser transferido para outro investidor são os direitos relacionados ao investimento e à operação do resort, desde que sejam respeitadas as leis e os procedimentos da Tanzânia.

O governo deixou claro que a Firelight Safaris é considerada uma investidora legítima e pode transferir seu investimento para outra pessoa ou empresa. A propriedade da terra, entretanto, permanece vinculada à autoridade estatal.

A situação também ajuda a explicar por que a tentativa de venda chamou tanta atenção: Draper apresentou publicamente a ilha como uma propriedade particular, enquanto as autoridades fizeram questão de esclarecer que a estrutura jurídica é diferente.

Ilha abriga resort de luxo

Localizada no Lago Tanganica, Lupita Island possui cerca de 110 acres, aproximadamente 44,5 hectares. Draper passou quatro anos desenvolvendo o espaço, que ganhou uma estrutura voltada ao turismo de luxo.

O empreendimento conta com dez chalés, spa, academia, sala de jogos, bares e piscina. Entre as atividades oferecidas estão praia privativa, passeios de barco, caiaque, mergulho com snorkel e pesca.

O resort possui mais de 30 funcionários e pode ser acessado por uma combinação de avião e barco, segundo as informações sobre o empreendimento. Draper esteve envolvido na exploração turística da ilha desde 2004, quando começou o desenvolvimento do local.

O próprio bilionário já mencionava problema documental

A questão sobre a propriedade da terra não surgiu apenas após o anúncio da venda. Em seu livro How to Be the Startup Hero, Draper escreveu que não tinha documentos do governo da Tanzânia comprovando a propriedade da ilha.

Segundo o relato apresentado pelo investidor, o empreendimento avançou com autorização local, enquanto a situação documental permaneceu sem uma solução definitiva.

Essa informação ganha novo peso diante do comunicado divulgado pelas autoridades tanzanianas, que reafirmaram que a terra pertence à TISEZA e que a Firelight Safaris possui apenas um direito derivado para desenvolver e operar o empreendimento.

Venda foi anunciada diretamente nas redes sociais

Outro aspecto que chamou atenção foi a maneira como Draper decidiu procurar compradores. Em vez de recorrer a uma corretora ou a uma plataforma imobiliária, o investidor publicou a oferta diretamente nas redes sociais e disponibilizou um endereço de e-mail para receber propostas.

Segundo Draper havia informado anteriormente à Forbes, a publicação despertou interesse e recebeu “várias ofertas”.

A expectativa inicial era de que a negociação avançasse rapidamente, mas o esclarecimento do governo modificou a compreensão sobre o que poderia efetivamente ser transferido em uma eventual transação.

Quem é Tim Draper?

Draper tem patrimônio estimado em US$ 2,3 bilhões pela Forbes e pertence a uma família tradicional do venture capital. Ao longo da carreira, participou de investimentos em empresas como Tesla, SpaceX, Skype e Coinbase.

O investidor também ficou conhecido por uma operação envolvendo bitcoin. Em 2014, comprou em um leilão do governo americano 29.656 bitcoins apreendidos do antigo mercado Silk Road.

Na época, Draper pagou US$ 18,7 milhões pelos ativos, o equivalente a aproximadamente US$ 632 por bitcoin.

O que acontece com Lupita Island?

Apesar da contestação sobre a propriedade da terra, o governo da Tanzânia não afirmou que a Firelight Safaris não possa transferir seu investimento.

A empresa pode negociar seus direitos com outro interessado, desde que cumpra as exigências legais do país. Dessa forma, uma eventual transação pode envolver o resort, a operação turística e os direitos de investimento associados ao empreendimento, mas não a propriedade da ilha em si.

O caso transformou um anúncio de venda feito nas redes sociais em uma discussão sobre os limites entre propriedade da terra e direitos concedidos a investidores estrangeiros na Tanzânia.