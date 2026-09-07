Estradas ganham nova placa de trânsito; veja o que significa

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Uma nova placa de trânsito tem chamado a atenção de motoristas. Com formato triangular com fundo branco, borda vermelha e um carro aparentemente coberto por listras pretas, a placa já pode ser encontrada em alguns países.

A placa de trânsito alerta para uma área na qual a visão pode ser prejudicada por partículas suspensas no ar e as faixas próximas ao veículo no desenho indicam que o motorista pode encontrar dificuldades para enxergar a pista e outros veículos mais à frente.

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O cenário mais comum associado à sinalização é a presença de neblina, especialmente em trechos de rodovias onde o fenômeno pode aparecer de forma repentina. Dependendo do local e das condições climáticas, a redução da visibilidade também pode ocorrer por causa de fumaça ou de chuva muito intensa.

Por esse motivo, a placa funciona como uma advertência para que o motorista se prepare antes de entrar em uma área de visibilidade comprometida.

O que fazer ao encontrar essa sinalização

Ao perceber a placa, a recomendação é reduzir a velocidade de maneira gradual e aumentar a distância em relação ao veículo que está à frente.

A medida é importante porque, com a visão prejudicada, o motorista pode ter menos tempo para identificar uma freada, um obstáculo ou uma mudança no trajeto.

Também é recomendado evitar ultrapassagens durante trechos de baixa visibilidade.

Orientações de departamentos de trânsito brasileiros para situações de neblina seguem a mesma lógica: diminuir a velocidade, manter uma distância maior dos outros veículos e utilizar a iluminação adequada.

Essa placa existe no Brasil?

O modelo específico que mostra um carro atravessado por várias listras não faz parte do padrão de sinalização normalmente utilizado nas rodovias brasileiras.

No país, os alertas relacionados à neblina e à baixa visibilidade podem aparecer por meio de outros tipos de sinalização, incluindo placas de advertência e painéis eletrônicos.

Mesmo sem encontrar exatamente esse desenho nas estradas brasileiras, o motorista deve adotar os mesmos cuidados sempre que enfrentar condições que prejudiquem a visão.