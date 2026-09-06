Volkswagen anuncia novo furgão no Brasil e mira Ducato e Sprinter

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A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) confirmou sua entrada no mercado brasileiro de veículos utilitários comerciais. A novidade será apresentada oficialmente durante a Fenatran 2026, que acontece entre os dias 9 e 13 de novembro, em São Paulo.

A estreia ocorre no ano em que a montadora, instalada em Resende (RJ), completa 45 anos de operação. Com o novo produto, a empresa pretende disputar espaço com modelos já consolidados no país, como Fiat Ducato, Renault Master e Mercedes-Benz Sprinter.

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Vale ressaltar que a Volkswagen não atua nesse setor desde 2014, visto que a empresa precisou encerrar a produção das Kombis visto que o clássico utilitário não atendia à lei que passou a vigorar naquele ano obrigando a adoção de airbags e freios ABS em todos os veículos novos vendidos no país.

Novo furgão chega ao Brasil

O projeto é resultado de uma parceria internacional entre a VWCO e a chinesa SAIC Motor, fabricante que mantém uma aliança com o Grupo Volkswagen há mais de quatro décadas.

O veículo escolhido para iniciar essa nova fase é o Maxus Deliver 9, um furgão de grande porte que já está presente em diferentes mercados internacionais. Inicialmente, o modelo será importado da China, enquanto a Volkswagen estrutura planos para uma futura produção regional na América Latina.

Ainda não foram divulgadas todas as configurações que estarão disponíveis no mercado brasileiro. Em outros países, o Deliver 9 é oferecido com diferentes opções de carroceria e transmissão, incluindo versões furgão, van para passageiros e chassi-cabine, além de tração dianteira ou traseira.

A unidade apresentada à imprensa no Brasil aparentava ser uma configuração L2H2, mas o modelo também possui alternativas com teto mais elevado e entre-eixos maior, como a L3H3.

Possível novo furgão da Volkswagen - Foto: Divulgação

Modelo poderá ser dirigido com CNH B

Para o mercado brasileiro, a expectativa é que a versão furgão L2H2 com tração dianteira e rodado simples tenha papel de destaque. Isso porque a configuração possui Peso Bruto Total (PBT) de 3.500 kg, limite que permite sua condução por motoristas habilitados na categoria B.

O enquadramento como veículo comercial leve de até 3,5 toneladas também traz outras vantagens para quem trabalha com transporte urbano. Operadores logísticos e profissionais autônomos não ficam sujeitos às mesmas restrições de circulação impostas aos caminhões em grandes centros urbanos.

Um exemplo é a Zona de Máxima Restrição de Circulação de São Paulo. Além disso, o veículo pode pagar pedágio na mesma categoria tarifária dos automóveis de passeio.

Possível novo furgão da Volkswagen - Foto: Divulgação

Furgão tem mais de 10 m³ de espaço

Na configuração L2H2 com tração dianteira, o novo utilitário possui 5,54 metros de comprimento, 2,06 metros de largura, sem considerar os espelhos retrovisores, e 2,55 metros de altura.

O entre-eixos é de 3,36 metros. Já o compartimento destinado às cargas oferece 10,2 metros cúbicos de volume, considerando a divisória instalada entre a cabine e a área traseira.

O veículo pesa 2.210 kg em ordem de marcha. Com isso, a capacidade de carga útil chega a 1.290 kg.

Possível novo furgão da Volkswagen - Foto: Divulgação

Para facilitar o trabalho durante entregas e operações de carga e descarga, o modelo conta com uma porta lateral corrediça e portas traseiras com ampla abertura. O diâmetro de giro é de 12,9 metros, característica que ajuda nas manobras em espaços mais apertados.

Motor turbodiesel entrega 163 cv

O Maxus Deliver 9 destinado à configuração com tração dianteira utiliza um motor 2.0 turbodiesel D20T de quatro cilindros, equipado com injeção direta common rail.

O propulsor desenvolve 120 kW de potência, equivalente a aproximadamente 163 cv, além de 38,2 kgfm de torque, ou 375 Nm. O conjunto é ligado a um câmbio manual de seis velocidades.

Possível novo furgão da Volkswagen - Foto: Divulgação

A velocidade máxima homologada para o modelo é de 160 km/h.

Entre os equipamentos estão freios a disco nas quatro rodas, rodas de 16 polegadas com pneus 215/75 R16 e um conjunto de sistemas de assistência à condução, seguindo padrões internacionais de segurança.

Depois da apresentação na Fenatran 2026 e do início das vendas no Brasil, o utilitário também deverá chegar ao mercado argentino.