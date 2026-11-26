O número de brasileiros interessados em tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cresceu 193,3% em 2026. Segundo levantamento divulgado pelo Ministério dos Transportes nesta quinta-feira, 26, mais de 8 milhões de pessoas abriram processos para obter o documento entre janeiro e novembro deste ano.



O aumento é atribuído à implementação do programa CNH do Brasil, que modificou as regras de formação de novos condutores.

Novo programa impulsionou procura pela habilitação

De acordo com o ministro dos Transportes, George Santoro, os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) de todo o país já operam no novo modelo. A expectativa do governo é ampliar os resultados do programa em 2027, facilitando o acesso da população à carteira de motorista.

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Mais de 2,7 milhões de CNHs foram emitidas

Apesar do crescimento na procura, o número de documentos efetivamente emitidos é menor. Entre janeiro e 23 de novembro, foram expedidas 2.754.281 CNHs, um aumento de 16,8% em relação ao mesmo período de 2025.

A diferença ocorre porque os mais de 8 milhões de registros correspondem a pessoas que iniciaram o processo para obter a primeira habilitação. Já as emissões contabilizam apenas os candidatos que concluíram todas as etapas exigidas.

Instrutores autônomos também ganham espaço

Outra mudança destacada pelo Ministério dos Transportes é a ampliação da participação de instrutores autônomos na formação de condutores. Até 23 de novembro, esses profissionais haviam ministrado 842.084 aulas práticas, o equivalente a aproximadamente 14,8% do total realizado em 2026.





Governo aposta na formação de motoristas profissionais

O ministério também destacou a importância da formação de motoristas profissionais para o desenvolvimento econômico do país. Segundo George Santoro, ampliar o número de trabalhadores qualificados para atuar no transporte pode fortalecer setores como o comércio e as exportações brasileiras.