BRASIL
Transferência de passagem aérea até 24 horas antes do voo pode ser permitida no Brasil
Trocas podem ser realizadas tanto por site, aplicativo, central telefônica ou atendimento presencial
Passageiros podem ter direito de transferir a titularidade de passagens aéreas de forma gratuita. O Projeto de Lei 3333/26, que tramita na Câmara dos Deputados, visa a concessão do benefício se for solicitado em até 24 horas antes do embarque.
O texto abrange as trocas realizadas tanto por meio de site, aplicativo, central telefônica ou atendimento presencial da companhia aérea. Após a solicitação do cliente, é sugerido que as companhias aéreas tenham até duas horas para concluir a transferência.
Além disso, a proposta prevê que cada bilhete possa ser transferido apenas uma vez, sendo vedada a comercialização, intermediação ou revenda de passagens por esse meio. Ficam de fora os bilhetes comprados com descontos exclusivos para idosos, estudantes e outros grupos específicos.
Para o autor, deputado Glaycon Franco (PSDB-MG), a iniciativa fortalece a defesa do consumidor e a transparência. Segundo ele, a regra também traz eficiência ao setor, ao "evitar desperdícios decorrentes da inutilização de assentos que poderiam ser regularmente ocupados".
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Companhias podem ser multadas em R$ 500 mil
O PL determina que as companhias aéreas não poderão estabelecer cláusulas contratuais que eliminem ou dificultem o exercício desse direito. Além disso, a transferência não poderá ser bloqueada em razão da categoria tarifária da passagem, de promoções, descontos ou programas comerciais.
O descumprimento das regras sujeitará as empresas às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e às penalidades administrativas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), como multa de até R$ 500 mil, considerando critérios como proporcionalidade, reincidência e capacidade econômica da empresa.
Em caso de recusa injustificada, o consumidor terá direito à restituição integral dos valores pagos, sem prejuízo de eventual reparação por danos materiais e morais.
Projeto de lei ainda não foi aprovado
O texto ainda não foi aprovado e o projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Viação e Transportes, de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.
Como funciona a transferência atualmente?
As passagens aéreas são consideradas pessoais e intransferíveis e, atualmente, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio da Resolução nº 138/2010, não permite a troca de passagem aérea com transferência de nome.
A situação ocorre por motivos de segurança, com a justificativa de que quando um viajante compra uma passagem, todas as informações pessoais ficam registradas no sistema da empresa.
Além disso, a lei é aplicada para impedir qualquer fraude, mudança constante de passagens, mercado informal de venda de passagens aéreas e outras situações que poderiam dificultar os embarques realizados.