Nova rodovia bilionária será construída debaixo do mar no Brasil

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Uma nova rodovia construída no fundo do mar promete transformar o transporte no Brasil. Com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões, a estrutura terá seis faixas para veículos e permitirá reduzir uma viagem de aproximadamente uma hora para menos de cinco minutos, além de contar com conexão à BR-101.

Com cerca de 1,5 quilômetro de extensão, a estrutura permitirá a circulação de carros, ônibus e caminhões. O empreendimento também contará com ciclovia e espaço exclusivo para pedestres. O cronograma prevê o início das obras em 2027, com conclusão programada para 2031.

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Como será a construção da rodovia?

Para a construção da rodovia, será utilizada uma tecnologia que permitirá instalar grandes estruturas de concreto no fundo de um canal marítimo. Dessa forma, milhares de veículos poderão passar por baixo da água, enquanto navios de grande porte continuarão navegando normalmente.

A rodovia ligará as cidades de Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo. O túnel passará pelo canal do Porto de Santos e será o primeiro túnel imerso do Brasil, segundo o Tempo Novo.

Foto: Divulgação

Atualmente, moradores e turistas da região precisam utilizar balsas ou rodovias para se deslocar entre as duas margens.

A expectativa é que a nova ligação reduza o tempo de deslocamento e diminua a dependência desses meios de transporte. A estimativa é que a travessia pela nova estrutura seja realizada em menos de cinco minutos.

Como será a nova rodovia do Brasil?

A estrutura terá aproximadamente 1,5 quilômetro de extensão, incluindo o túnel e seus acessos. Desse total, cerca de 870 metros serão construídos sob o canal. A travessia contará com seis faixas de circulação, sendo três destinadas a cada sentido.

O empreendimento envolve o Governo Federal, o Governo de São Paulo e a concessionária responsável pela construção e operação do túnel. O projeto foi arrematado pelo grupo português Mota-Engil, vencedor do leilão realizado em setembro de 2026.

Foto: Divulgação

A TSG Concessionária ficará responsável pelo cumprimento das obrigações previstas em contrato, incluindo a construção do túnel e a implantação dos sistemas complementares.