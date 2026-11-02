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ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Novas regras do SAC entram em vigor nesta segunda; veja o que muda

Empresas também deverão oferecer pelo menos um canal digital que funcione 24 horas por dia

Sara Santos
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Empresas também deverão oferecer pelo menos um canal digital que funcione 24 horas por dia
Empresas também deverão oferecer pelo menos um canal digital que funcione 24 horas por dia - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O atendimento humano passa a ser obrigatório nos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SACs) a partir desta segunda-feira, 2.

A regra estabelece que empresas abrangidas pelo decreto deverão oferecer atendimento por telefone e canais eletrônicos, das 8h às 20h, todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Além disso, pelo menos um canal digital deverá funcionar 24 horas por dia.

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O decreto tem como objetivo garantir ao consumidor acesso a informações adequadas sobre os serviços contratados, além de assegurar atendimento personalizado às demandas e maior efetividade dos canais de comunicação.

Quem é afetado pela mudança?

As regras se aplicam a fornecedores de produtos e serviços regulados pelo Poder Executivo Federal, conforme os critérios definidos pela agência ou pelo órgão regulador competente.

Também estão incluídas empresas que oferecem serviços financeiros, de pagamento e de crédito sujeitos à regulação ou à supervisão do Banco Central, inclusive por plataformas digitais.

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O que muda no atendimento ao consumidor?

Entre as principais mudanças está a obrigatoriedade de atendimento humano das 8h às 20h, todos os dias da semana, tanto por telefone quanto pelos canais eletrônicos.

As empresas poderão utilizar sistemas automatizados e ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na triagem, na distribuição interna e na resolução das demandas. No entanto, esses recursos não poderão impedir ou dificultar o acesso a um atendente humano durante o horário obrigatório.

Além disso, pelo menos um canal eletrônico, como chat em sites ou aplicativos e serviços de mensagens instantâneas, deverá permanecer disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

Quais são os prazos para atendimento por telefone?

O decreto também estabelece indicadores específicos para o atendimento telefônico. Em pelo menos 80% das demandas, o contato direto com um atendente deverá ocorrer em até 20 segundos. Nos demais casos, o tempo máximo de espera será de cinco minutos, respeitadas eventuais regras específicas dos órgãos reguladores.

Caso a ligação seja interrompida acidentalmente antes da conclusão do atendimento, a empresa deverá retornar o contato em até cinco minutos, aproveitar as informações já fornecidas pelo consumidor e informar o número do protocolo anterior, quando houver.

O consumidor também não poderá ser obrigado a reiniciar o atendimento ou fazer novos contatos para tratar da mesma solicitação.

Quais são as limitações dos SACs?

A norma limita a cinco os níveis de atendimento pelos quais o consumidor poderá passar, tanto nos canais telefônicos quanto nos eletrônicos. O encaminhamento para outro canal será permitido apenas quando o atendimento presencial for indispensável para resolver a demanda.

O serviço deverá ser gratuito. Além disso, o início do atendimento e o encaminhamento para um atendente humano não poderão depender do fornecimento prévio de número de contrato, CPF ou outros dados pessoais.

Também ficam proibidas a veiculação de publicidade durante o atendimento, inclusive enquanto o consumidor aguarda na linha, e a exigência de que ele repita uma solicitação já registrada, exceto quando houver justificativa técnica.

As demandas não urgentes deverão ser respondidas em até sete dias corridos, com retorno claro, objetivo e conclusivo, contemplando todos os pontos apresentados pelo consumidor. Já as solicitações que envolvam risco relevante deverão receber tratamento prioritário e atendimento imediato, a qualquer momento. Caberá às agências e aos órgãos reguladores definir quais situações serão consideradas urgentes.

Acesso ao histórico de chamadas

A norma ainda assegura ao consumidor acesso gratuito ao histórico de suas demandas. O documento deverá ser fornecido mediante solicitação em até cinco dias úteis.

As gravações das chamadas telefônicas e as mensagens trocadas nos canais de SAC deverão ser mantidas por, no mínimo, 90 dias.

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atendimento brasil sac

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