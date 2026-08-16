TRAGÉDIA
Nove pessoas morrem em tombamento de ônibus na descida de rodovia
Acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 16; coletivo levava 49 pessoas
Nove pessoas morreram após um ônibus tombar, por volta das 4h30 deste domingo, no km 91 da BR-040. Das vítimas, oito são mulheres e uma criança. O acidente aconteceu em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo da Estrela Guia Turismo havia saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em direção a Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense.
Atendimento aos feridos
Segundo o Corpo de Bombeiros, das 49 pessoas atendidas, duas ficaram em estado grave — uma delas morreu a caminho do hospital — e outras 12 tiveram ferimentos considerados moderados.
Elas foram encaminhadas para unidades hospitalares de referência, como o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e o Hospital Municipal Santa Tereza, em Petrópolis.
Segundo os hospitais que receberam parte das vítimas do acidente, ao menos 23 pessoas deram entrada nas unidades de saúde após o tombamento.
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O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, informou ter recebido 14 pacientes. Desses, um morreu e 13 permaneciam em atendimento até a última atualização.
Já o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, informou que recebeu 9 vítimas. Segundo a unidade, todos os pacientes estão sendo atendidos por equipes multiprofissionais, seguindo os protocolos de assistência e classificação de risco. Os hospitais não divulgaram informações individuais sobre o estado de saúde dos feridos.
Interdição da via
A concessionária Elovias, que administra a rodovia, informou que a pista no sentido Rio de Janeiro ficou totalmente interditada para o atendimento da ocorrência.
Em atualização divulgada posteriormente, a empresa informou que uma faixa foi liberada no local após a atuação conjunta das equipes operacionais, do Corpo de Bombeiros e da PRF.
Segundo a concessionária, a pista no local do acidente foi liberada totalmente às 7h45.
Suporte às vítimas e colaboração com as autoridades
Em nota, a Estrela Guia Turismo lamentou o ocorrido, prestou solidariedade às vítimas e afirmou que está dando suporte aos feridos e familiares, além de colaborar com as autoridades na apuração das causas do tombamento.
Segundo a defesa da empresa, um ônibus já foi disponibilizado para levar os sobreviventes de volta à Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas a viagem depende da liberação médica dos passageiros.
Até o início da tarde, a empresa informou que oito pessoas haviam recebido alta. O motorista do coletivo está entre os feridos e sofreu fraturas nas duas pernas.