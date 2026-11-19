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O número de brasileiros que contribuem para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) chegou a 68,7 milhões em setembro de 2026, o maior patamar desde o início da série histórica, em 2012.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na edição do terceiro trimestre da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua.

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Um dos principais fatores por trás do resultado é o crescimento do emprego com carteira assinada.

Em setembro, o país contabilizou 39,4 milhões de trabalhadores com 14 anos ou mais contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no setor privado. Também nesse indicador, o levantamento registrou o maior número desde 2012.

Além dos empregados formais, o avanço das contribuições previdenciárias também está relacionado à formalização de trabalhadores por conta própria, incluindo aqueles que se registraram como microempreendedores individuais (MEIs) e passaram a contribuir para a Previdência.

Formalização de trabalhadores por conta própria também avança

Os indicadores do IBGE mostram que a presença de CNPJs entre trabalhadores que atuam por conta própria cresceu nos últimos anos.

Em 2012, 15% desse grupo possuía registro empresarial. Em 2025, a proporção chegou a 27,1%, o maior percentual da série histórica.

O movimento também aparece entre profissionais com maior escolaridade. Pela primeira vez desde o início do levantamento, mais da metade dos trabalhadores por conta própria com ensino superior tinha CNPJ: eram 50,8%.

Considerando empregadores e trabalhadores por conta própria, a parcela de pessoas com registro empresarial alcançou 35%, também o maior resultado da série.

A formalização permite que esses profissionais contribuam para a Previdência Social e tenham acesso à proteção previdenciária, desde que cumpram os requisitos legais para cada benefício.