Oficial: após perder eleições, Datena deixa Brasil Urgente

Datena iniciou sua carreira em 1998 no Cidade Alerta da Record e fez história na Band desde 2003. - Foto: Reprodução | Band

Após intensas especulações, a Band confirmou que José Luiz Datena não retornará ao Brasil Urgente, encerrando uma era de mais de 20 anos à frente do icônico programa policial. A decisão foi oficializada durante uma reunião na última terça-feira, 29, com a presença do presidente da emissora, Johnny Saad.

Datena, que ainda está sob contrato com a Band até o final de novembro, deixou o programa em junho para se candidatar à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB. Durante esse período, o apresentador negociou um novo contrato de dois anos com a emissora, embora tenha concordado em uma drástica redução de cerca de 80% em seu salário.

As conversas sobre seu futuro na Band estão agendadas para janeiro, mas o Brasil Urgente ficará sem o apresentador, uma escolha que, segundo fontes, foi mútua. A saída não foi apenas uma decisão da emissora; Datena já havia manifestado o desejo de deixar o programa, transferindo o comando para seu filho, Joel Datena.

O apresentador havia expressado cansaço e preocupação com ameaças de bandidos, o que contribuiu para sua saída do noticiário. A resistência interna da emissora também influenciou a decisão, com alguns executivos acreditando que seu retorno poderia prejudicar a reputação do programa, especialmente após sua conturbada campanha política, marcada por um incidente em um debate que resultou em uma cadeirada em um rival.

Após a saída de Datena, o Brasil Urgente viu uma queda inicial em audiência, mas a situação se estabilizou com a liderança de Joel Datena, que atualmente mantém médias em torno de 3 pontos na Grande São Paulo. Embora esse número seja inferior ao desempenho de seu pai, o programa continua competindo com o SBT.

Com a confirmação de sua saída, encerra-se um capítulo significativo na trajetória de Datena, que iniciou sua carreira em 1998 no Cidade Alerta da Record e fez história na Band desde 2003. Agora, o apresentador terá a oportunidade de explorar novos horizontes na televisão, enquanto o Brasil Urgente se adapta a uma nova era sob a direção de seu filho.