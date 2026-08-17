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FENÔMENO

Onda de frio avança pelo Brasil e provoca ventos de até 100 km/h

Previsão foi divulgada pela Meteored

Agatha Victoria Reis
Por
Onda de frio vai atingir o Brasil
Onda de frio vai atingir o Brasil - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O Brasil será atingido por um ciclone extratropical que causará fortes rajadas de ventos e mudanças no clima em diversas regiões do país nos próximos dias. De acordo com a previsão divulgada pela Meteored, o fenômeno ocorrerá nesta quarta-feira, 19, sobre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, chegando em outras regiões até o sábado, 22.

Com previsão de vento de até 100 km/h em áreas próximas ao centro do ciclone, a Região Sul está entre as principais regiões afetadas. Além da ventania, há previsão de chuva intensa, trovoadas e queda de granizo.

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A partir desta quarta-feira, 19, os temporais prometem ganhar força no Rio Grande do Sul. A Região Metropolitana de Porto Alegre também está entre os locais afetados pela instabilidade do clima.

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Impactos do fenômeno no Brasil

Na capital, a previsão é de chuva forte, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de granizo. O sistema ainda pode provocar queda na temperatura em cidades do estado.

Ainda pelo sul do Brasil, o fenômeno deve atingir Santa Catarina, Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul a partir da quinta-feira, 28. Nessas regiões, existe a possibilidade de haver maior instabilidade e ventos fortes.

As mudanças nas condições devem ser monitoradas devido ao risco de transtornos causados pela ventania.

São Paulo e Rio de Janeiro podem ser afetados

Já na sexta-feira, 21, o sistema deve afetar regiões do Sudeste, junto à uma frente fria. São Paulo e Rio de Janeiro podem apresentar um clima marcado por rajadas de ventos e mudanças bruscas no tempo.

Além disso, pode ocorrer a queda de temperaturas em outras áreas da região. O fenômeno deve avançar pelo país até este sábado, 22, quando o ciclone perder a força.

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