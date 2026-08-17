Bolsonaro é autorizado a sair da prisão domiciliar para atendimento

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O ex-presidente Jair Bolsonaro foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre Moraes a deixar a prisão domiciliar para passar por um atendimento odontológico. A dentista que atenderá Bolsonaro é a esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL), Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro.

A última saída de Jair Bolsonaro ocorreu no dia 4 de maio, quando precisou realizar um procedimento no ombro.

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Por motivos de segurança, Moraes estabeleceu que a data e horário do atendimento deverá ser mantido sob sigilo e precisará ser combinado entre o subdiretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal e os advogados de Bolsonaro.

"Da mesma maneira, por motivos de segurança, a data e horário a ser realizado o atendimento odontológico deverão ser estabelecidos entre o TC Allenson Nascimento Lopes, Subdiretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal e a Defesa do sentenciado, uma vez que, conforme o próprio requerimento da Defesa, não existe situação de urgência, visto que o pedido foi protocolado em 14/8/2026, para que o atendimento fosse realizado uma semana depois, somente em 21/8/2026", disse em decisão.

Bolsonaro não deve ter visitas

Após Flávio Bolsonaro divulgar uma carta na qual o pai confirmava apoio à sua candidatura no mês passado, o ministro entendeu que Jair Bolsonaro havia descumprido as condições da prisão domiciliar.

Como consequência disso, Moraes proibiu Flávio de visitar o pai por 90 dias. O ministro também determinou que o ex-presidente não terá permissão de receber visitas de cunho eleitoral até o final das eleições de 2026.