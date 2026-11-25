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​A empresa JET encerrou nesta segunda-feira, 23, a operação de aluguel de patinetes elétricos em Sorocaba (SP), após pouco mais de dois anos de atuação no município.

Diante da saída, a Urbes — Trânsito e Transporte informou que já abriu processo de cadastramento para habilitar novas operadoras de bicicletas e patinetes elétricos na cidade.

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​O encerramento das atividades foi comunicado pela própria companhia nas redes sociais. De acordo com o balanço divulgado pela JET, o sistema contabilizou 430 mil viagens e atendeu cerca de 110 mil usuários desde o início do serviço, em junho de 2024.

Frotas ampliadas

Na ocasião do lançamento, foram disponibilizados 100 equipamentos em diferentes pontos da cidade — frota ampliada para 530 unidades em agosto daquele mesmo ano.

​Embora a autorização concedida à empresa tivesse validade até junho de 2027, a prefeitura informou que a própria operadora solicitou o descredenciamento, alegando reposicionamento de mercado.

O serviço funcionava por meio de parceria firmada via chamamento público da Urbes, sem gerar custos aos cofres municipais.

​Novo credenciamento

​Para evitar a interrupção do modal na cidade, a Urbes já está recebendo inscrições de empresas interessadas em explorar o serviço.

De acordo a autarquia, o procedimento deve ser feito diretamente pelo site oficial do órgão, mediante o envio da documentação exigida.

As solicitações vão passar por análise técnica e as companhias aprovadas receberão autorização, a título precário, para atuar no município.

​A Urbes ressaltou ainda que o objetivo é garantir a continuidade do transporte individual com um atendimento mais humanizado aos usuários e destacou que, durante todo o período de operação dos patinetes elétricos em Sorocaba, não houve registro de sinistros de trânsito envolvendo os equipamentos.