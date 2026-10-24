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FIM DE FESTA

'Orlando brasileira' cancela Réveillon devido a crise financeira

Cidade anunciou encerramento da festa pública em 2026

Franciely Gomes
Por
Olímpia anunciou o cancelamento do evento
Olímpia anunciou o cancelamento do evento - Foto: Reprodução

Os moradores de Olímpia, em São Paulo, não terão festa pública de réveillon em 2026. A prefeitura da cidade, que é conhecida popularmente como a “Orlando brasileira”, anunciou publicamente a medida.

Segundo o órgão, a decisão foi tomada devido a uma crise financeira, adequando as despesas do evento à realidade financeira atual do município e do país. O objetivo é administrar recursos e focar em um novo planejamento de prioridade dos serviços essenciais à população.

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A cidade também pretende garantir o equilíbrio das contas públicas e alegou que não firmará parceria com empresários ou empresas responsáveis pela realização de festas particulares na região.

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Porque Olímpia é equiparada a Orlando?

A cidade passou a receber esse título popular devido a quantidade de hotéis e parques aquáticos da região. Olímpia possui dois grandes complexos com piscinas aquecidas e diversos atrativos, além de museu de cera, orquidário e um bar de gelo.

A variedade de opções de atrativos e estrutura fez com que as pessoas comparassem o local com a cidade Orlando, nos Estados Unidos, que abriga os famosos parques da Disney.

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Tags

Orlando réveillon 2026 Turismo

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