Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROMOÇÃO

Parque brasileiro vende entradas por apenas R$ 1; saiba qual

Espaço é um dos mais famosos da América Latina

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/02/2026 - 16:42 h | Atualizada em 26/02/2026 - 17:21

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Espaço é um dos mais famosos da América Latina
Espaço é um dos mais famosos da América Latina -

Um dos parques mais famosos do Brasil, o Hopi Hari, anunciou uma promoção que movimentou a web. Com ingressos a apenas R$ 1, a ação começa a valer a partir do dia 1º de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Na edição de 2026, a promoção é destinada a mulheres acima de 13 anos. No entanto, serão disponibilizados 30 mil passaportes, com a restrição de retirada de apenas um por CPF. Para garantir o ingresso, é necessário acessar o site oficial do parque e realizar a escolha prévia da data da visita.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mãe é presa por tortura e exposição de filhas em rede social
Alerta máximo! Ciclone pode provocar 200 mm de chuva até domingo
Mulher é morta após recusar beijo e suspeito dispara: "Besteira"

A promoção é válida principalmente em dias de semana, como às segundas-feiras. Um ponto importante é que o valor promocional refere-se apenas à entrada no parque, não incluindo despesas extras, como alimentação, estacionamento e atrações pagas à parte.

Sobre o Hopi Hari

Localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, o parque possui 760 mil metros quadrados e é reconhecido como um dos maiores da América Latina.

Além dessa campanha especial, o parque também oferece promoções para aniversariantes e gratuidade para crianças, conforme regulamento vigente.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Hopi Hari (@hopihari)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dia internacional da mulher parque de diversões São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Espaço é um dos mais famosos da América Latina
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Espaço é um dos mais famosos da América Latina
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Espaço é um dos mais famosos da América Latina
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Espaço é um dos mais famosos da América Latina
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

x