Parque brasileiro vende entradas por apenas R$ 1; saiba qual

Espaço é um dos mais famosos da América Latina - Foto: Reprodução| Instagram

Um dos parques mais famosos do Brasil, o Hopi Hari, anunciou uma promoção que movimentou a web. Com ingressos a apenas R$ 1, a ação começa a valer a partir do dia 1º de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Na edição de 2026, a promoção é destinada a mulheres acima de 13 anos. No entanto, serão disponibilizados 30 mil passaportes, com a restrição de retirada de apenas um por CPF. Para garantir o ingresso, é necessário acessar o site oficial do parque e realizar a escolha prévia da data da visita.

A promoção é válida principalmente em dias de semana, como às segundas-feiras. Um ponto importante é que o valor promocional refere-se apenas à entrada no parque, não incluindo despesas extras, como alimentação, estacionamento e atrações pagas à parte.

Sobre o Hopi Hari

Localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, o parque possui 760 mil metros quadrados e é reconhecido como um dos maiores da América Latina.

Além dessa campanha especial, o parque também oferece promoções para aniversariantes e gratuidade para crianças, conforme regulamento vigente.