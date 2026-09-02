Pássaro atinge fiação, morre e provoca incêndio em caminhão na Bahia

Uma situação inusitada chamou a atenção de quem passava pelo cruzamento da Rua Padre Mororó com a Avenida Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza, no Ceará, na manhã desta quarta-feira, 2. Um caminhão pegou fogo após um cabo de energia se romper e eletrocutar um pássaro.

Segundo informações da Enel, depois que o animal se bateu na fiação elétrica houve um curto-circuito e o fio se rompeu atingindo o veículo

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"A companhia informa que técnicos foram ao local, desligaram a rede elétrica e, por meio de manobras de carga, o fornecimento foi normalizado para cerca de 98% dos clientes afetados. Uma equipe técnica permanece no local, trabalhando nos reparos necessários", afirmou a Enel, por meio de nota.

Testemunhas revelaram que o incêndio foi iniciado depois que faíscas caíram no pneu do caminhão frigorífico e se espalharam pela parte de baixo do carro. Os ocupantes do veículo conseguiram sair e ainda tentaram debelar as chamas com um extintor, em vão.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, mas, quando chegaram ao local, verificaram que parte do fio estava em cima do caminhão e a outra parte no chão, levando risco para os presentes. Devido a situação, foi preciso usar a técnica de "esguicho regulável de vazão".

"Posteriormente, com o uso do equipamento croqui, removemos o cabo energizado de sobre o caminhão e isolamos a área até a chegada de uma equipe da concessionária de energia para o restabelecimento seguro da rede danificada e salvaguarda do local", disse o Corpo de Bombeiros. As informações são do G1.