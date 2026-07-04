Pastor é condenado a indenizar fiel que teve segredo revelado durante culto

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Um pastor e a igreja onde atua foram condenados a pagar R$ 5 mil por danos morais a um fiel que teve informações pessoais expostas durante um culto em Joinville, no Norte de Santa Catarina.

Segundo o processo, o líder religioso revelou que o homem já havia sido preso. A vítima afirmou que a informação foi compartilhada durante uma confissão e divulgada sem seu consentimento. Além de ser dita durante a celebração, a revelação também foi publicada nas redes sociais da igreja.

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Na sentença, divulgada pelo Judiciário na quinta-feira, 2, o juiz entendeu que houve violação da honra e da intimidade do fiel.

"A conduta extrapolou os limites da liberdade de manifestação do pensamento e da liberdade de crença para atingir a honra e a intimidade do fiel", afirmou.

O magistrado também destacou que a liberdade religiosa e de manifestação do pensamento, garantidas pela Constituição, não são absolutas quando violam direitos de terceiros.

"Os requeridos invadiram a esfera íntima da parte requerente, excedendo os limites socialmente toleráveis ao manifestar seu pensamento, ainda que sob pretexto de estar pregando uma mensagem religiosa", escreveu o juiz.