Pastor Márcio Poncio e sobrinho de bicheiro são alvos de operação

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Márcio Poncio voltou a ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), no Rio de Janeiro. O pastor recebeu um mandado de busca na manhã desta quinta-feira, 29, durante a nona fase da Operação Unha e Carne.

O líder religioso é apontado como um dos membros de uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Eles teriam utilizado pessoas físicas e jurídicas para dissimular a propriedade de bens e valores.

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Além dele, Bernardo Loyola, sobrinho do bicheiro Adilsinho, também foi alvo dos agentes da PF. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro, em endereços ligados aos investigados.

De acordo com informações da PF, as medidas de apreensão têm como objetivo recolher documentos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis e outros elementos que possam estar relacionados à investigação.

Márcio Poncio já está preso

Vale lembrar que o líder religioso já está cumprindo prisão domiciliar. Ele foi preso em julho deste ano, durante outra fase da operação. A PF alegou que há indícios de utilização de empresas, imóveis de luxo do pastor e bens registrados em nome de terceiros, como medida de ocultação de recursos financeiros.

A prisão foi acatada para domiciliar após a apresentação de um pedido da defesa de Márcio Poncio ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Os advogados enviaram laudos médicos que atestam que o pastor enfrenta, desde 2013, uma retocolite ulcerativa grave.

Márcio Poncio é pai de três filho: Saulo, de 30 anos, que trabalha como cantor; Sarah, de 29 anos, que assumiu o cargo de deputada estadual no Rio de Janeiro até 2026; e Marie Vitória, de 1 mês de vida.