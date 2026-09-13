Pessoas +60 anos já chefiam quase 1 em cada 3 lares, diz levantamento

A população acima de 60 anos está dominando a gestão de 21,6 milhões de domicílios — quase um terço do total (32%).

Os dados são do levantamento "Geração 60: Moradia e Arranjos Familiares", feito pela Nexus — Pesquisa e Inteligência de Dados, com base em números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2025.

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Sobrecarga e informalidade

Especialistas acreditam, entretanto, que este protagonismo, na maioria das vezes vem acompanhado de sobrecarga familiar e informalidade entre aqueles que continuam no mercado de trabalho após a aposentadoria.

Ana Paula Barbosa Pereira, especialista em longevidade e mestre em gerontologia social, disse que a população 60 conquistou maior autonomia e protagonismo dentro dos domicílios, galgando uma trajetória de vida profissional e independência financeira.

"Contudo, também trouxe maior responsabilidade quando assume o papel de sustentação econômico-financeira e chefia decorrente da sobrecarga familiar, impondo à pessoa idosa um cuidado que vai além das suas próprias necessidades pessoais e interesses", ressalta.

Mais renda, mais responsabilidade

A geração +60 passou a ganhar renda mensal média de R$3.865 — a maior entre as faixas etárias analisadas, mas a especialista diz que isso não significa que o grupo esteja ganhando mais. A pesquisa mostra que o rendimento médio da população 60 caiu 4% em termos reais, enquanto, no mesmo período, a renda média da população em geral cresceu 13%.

O levantamento aponta que, depois da população idosa, a população geral é a segunda colocada na renda média mensal com R$3.560, em seguida os jovens de 18 a 24 anos, com renda de R$1.836.

Segundo o relatório, em 87% das casas onde vivem pessoas com 60, a palavra final sobre as contas passa por elas, respondendo diretamente pela chefia ou pela gestão compartilhada do orçamento doméstico.

Mulheres como chefias dos lares

Para o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, o levantamento da Nexus mostra o peso dessa faixa etária na organização financeira das famílias. "A Geração 60 contribui diretamente para a manutenção da casa. A dimensão econômica desse grupo dentro dos lares vai além da condição de beneficiário de aposentadorias ou outros rendimentos", observa.

As mulheres são responsáveis pela chefia da maioria desses domicílios. De acordo com os dados, em 2024, 11 milhões de mulheres idosas eram responsáveis pela casa, os homens eram 9,6 milhões (diferença de 1,4 milhão pró-mulheres). No ano passado, as mulheres não só continuaram sendo o gênero que mais é responsável pelo domicílio, como aumentou a diferença, foram 11,7 milhões de idosas em 2025, comparado aos 9,9 milhões de homens, uma diferença pró-mulheres de 1,8 milhão.