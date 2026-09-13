Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

ACIDDNTE

Sobe para 3 o número de mortos do desabamento de um prédio

Outras três pessoas seguem desaparecidas em meio aos escombros

Franciely Gomes
Por
O prédio desabou sobre uma casa
O prédio desabou sobre uma casa - Foto: Divulgação

Três mortes já foram registradas em um desabamento de um prédio na Penha, zona leste de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, uma criança e duas mulhere continuam desaparecidas em meio aos escombros

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 13, após um prédio em construção, de 12 andares, cair sobre uma casa. De acordo com a Defesa Civil, 10 pessoas foram atingidas e cinco pessoas foram retiradas dos escombros.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

POLÍTICA

Fachin marca julgamentos de pedidos contra Moraes e Mendonça no STF
Fachin marca julgamentos de pedidos contra Moraes e Mendonça no STF imagem

INCLUSÃO

Coletânea sobre autismo tardio é lançada em SP
Coletânea sobre autismo tardio é lançada em SP imagem

BRASIL

Avião da GOL faz pouso de emergência após decolagem em Goiânia
Avião da GOL faz pouso de emergência após decolagem em Goiânia imagem

Dentre os falecidos estão duas mulheres, uma delas grávida, e um homem. Uma menina de sete anos e um homem de cerca de 30 anos foram resgatados com vida, apresentando apenas ferimentos leves, como contusões e escoriações.

Uma investigação foi instaurada na Controladoria Geral do Município para apurar a fiscalização da obra, que já apresentava irregularidades desde 2021. A Polícia Civil também está realizando diligências para localizar e prender os responsáveis pela construção.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

acidente desabamento São Paulo

Relacionadas

Mais lidas