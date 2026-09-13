ACIDDNTE
Sobe para 3 o número de mortos do desabamento de um prédio
Outras três pessoas seguem desaparecidas em meio aos escombros
Três mortes já foram registradas em um desabamento de um prédio na Penha, zona leste de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, uma criança e duas mulhere continuam desaparecidas em meio aos escombros
O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 13, após um prédio em construção, de 12 andares, cair sobre uma casa. De acordo com a Defesa Civil, 10 pessoas foram atingidas e cinco pessoas foram retiradas dos escombros.
Leia Também:
Dentre os falecidos estão duas mulheres, uma delas grávida, e um homem. Uma menina de sete anos e um homem de cerca de 30 anos foram resgatados com vida, apresentando apenas ferimentos leves, como contusões e escoriações.
Uma investigação foi instaurada na Controladoria Geral do Município para apurar a fiscalização da obra, que já apresentava irregularidades desde 2021. A Polícia Civil também está realizando diligências para localizar e prender os responsáveis pela construção.