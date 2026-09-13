Sobe para 3 o número de mortos do desabamento de um prédio

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Três mortes já foram registradas em um desabamento de um prédio na Penha, zona leste de São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, uma criança e duas mulhere continuam desaparecidas em meio aos escombros

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 13, após um prédio em construção, de 12 andares, cair sobre uma casa. De acordo com a Defesa Civil, 10 pessoas foram atingidas e cinco pessoas foram retiradas dos escombros.

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Dentre os falecidos estão duas mulheres, uma delas grávida, e um homem. Uma menina de sete anos e um homem de cerca de 30 anos foram resgatados com vida, apresentando apenas ferimentos leves, como contusões e escoriações.

Uma investigação foi instaurada na Controladoria Geral do Município para apurar a fiscalização da obra, que já apresentava irregularidades desde 2021. A Polícia Civil também está realizando diligências para localizar e prender os responsáveis pela construção.