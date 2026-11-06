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BANCO CENTRAL

Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade

Banco Central confirmou instabilidade parcial

Sara Santos
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| Atualizada em
Banco Central afirma, em nota, que o serviço já foi estabilizado
Banco Central afirma, em nota, que o serviço já foi estabilizado - Foto: Leitor A TARDE

Usuários que tentaram utilizar o Pix na noite desta sexta-feira, 6, relataram dificuldade para concluir transações. Segundo o Downdetector, plataforma que monitora o status e as falhas de serviços digitais, as reclamações começaram por volta das 19h.

A plataforma aponta um pico de reclamações às 19h15, quando aproximadamente 10 mil pessoas relataram dificuldades para utilizar o serviço.

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Em nota, o Banco Central informou que a ferramenta apresentou uma instabilidade parcial. Segundo o órgão, o problema foi rapidamente resolvido pela equipe técnica e "os sistemas do Banco Central funcionam normalmente".

Entre as instituições financeiras que apresentaram instabilidade estão Santander, Inter, Itaú, C6, Mercado Pago e Nubank, entre outras.

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banco central Downdetector pix

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