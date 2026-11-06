BANCO CENTRAL
Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade
Banco Central confirmou instabilidade parcial
Usuários que tentaram utilizar o Pix na noite desta sexta-feira, 6, relataram dificuldade para concluir transações. Segundo o Downdetector, plataforma que monitora o status e as falhas de serviços digitais, as reclamações começaram por volta das 19h.
A plataforma aponta um pico de reclamações às 19h15, quando aproximadamente 10 mil pessoas relataram dificuldades para utilizar o serviço.
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Em nota, o Banco Central informou que a ferramenta apresentou uma instabilidade parcial. Segundo o órgão, o problema foi rapidamente resolvido pela equipe técnica e "os sistemas do Banco Central funcionam normalmente".
Entre as instituições financeiras que apresentaram instabilidade estão Santander, Inter, Itaú, C6, Mercado Pago e Nubank, entre outras.