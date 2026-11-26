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Mais um fenômeno astronômico poderá ser visto a olho nu no Brasil. O planeta Vênus atingirá seu brilho máximo em 2026 e ficará aparente durante o fim do mês de novembro, podendo ser observado em todas as regiões do país.

Sua magnitude será de aproximadamente −4,9, com brilho 20 vezes maior do que Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. O número supera o recorde anterior, que foi −4,8 em setembro deste ano.

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A recomendação é de que as pessoas olhem para a direção leste, cerca de meia hora antes do nascer do dia, em qualquer região do país. O horário é devido a escuridão que o céu ainda apresenta, deixando o planeta ainda mais em evidência.

Como o planeta será visto?

Vênus ficará parecida com uma estrela bem brilhante a olho nu. Mesmo em araras com prédios e iluminação poluída, o planeta poderá ser visto e identificado facilmente no céu.

No entanto, aqueles que quiserem ver o fenômeno com mais precisão, poderão usar um telescópio para identificar melhor o planeta, que terá a aparência semelhante à da Lua em sua fase crescente.