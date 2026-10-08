Ponte de R$ 207 milhões vai unir dois estados turísticos do Nordeste

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A travessia entre Alagoas e Sergipe ficará mais rápida até o final de 2026. Está sendo construída uma nova ponte entre Penedo e Neópolis, na BR-349/AL/SE, com investimento federal de aproximadamente R$ 207 milhões.

O projeto, que passa sobre o Rio São Francisco, terá 1,18 km e 18 metros de largura. Seu planejamento foi pensado para receber veículos, ciclistas e pedestres, descentralizando a travessia das balsas e oferecendo uma opção mais rápida para trabalhadores e turistas da região.

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A obra também prevê a implementação de um trecho navegável, com um vão central para a passagem de embarcações, garantindo o funcionamento do fluxo tradicional da região.

Quando o projeto ficará pronto?

Segundo informações divulgadas pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), a obra já havia alcançado 50% de execução em abril deste ano, com 46 das 68 estacas instaladas.

O cronograma aponta que a obra será concluída em dezembro de 2026. No entanto, a data pode mudar dependendo do avanço da estrutura, pavimentação, iluminação e sistemas de segurança.

O que muda com a criação da ponte?

Símbolo de transformação na região, a nova ponte Penedo–Neópolis vai além de uma simples rodovia que sobrepõe o Rio São Francisco. A expectativa é que a megaconstrução amplie o cenário turístico entre Alagoas e Sergipe.

A ideia é colocar Penedo (AL) em uma posição estratégica, interligando ponte e rodovia ao novo aeroporto da cidade, que está sendo implementado pela prefeitura. Esse esquema pode estimular a permanência dos visitantes por mais tempo no local.

As mudanças também serão visíveis no setor de economia, já que pretende facilitar o deslocamento de produtos entre os estados e reduzir custos de operação dos veículos, como forma de atração de distribuidores, empresas de logística e novos empreendimentos.

Outro efeito esperado é a facilidade na logística envolvendo o deslocamento entre trabalhadores da região, que diariamente enfrentam filas grandes para realizar a travessia de balsa.